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Galicia exige al Gobierno central agilidad para convocar ayudas a la vivienda del plan 2026-2030

María Martínez Allegue califica de «insuficiente» la dotación financiera del Plan Estatal de Vivienda y critica la invasión de competencias autonómicas

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visita una vivienda del casco histórico de Pontevedra para rehabilitar.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visita una vivienda del casco histórico de Pontevedra para rehabilitar. / Rafa Vázquez

R. S.

Santiago

La conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha exigido al Gobierno central «agilidad» para poder convocar ayudas a la vivienda y ha asegurado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, recién aprobado por el Consejo de Ministros, «llega muy tarde, pues debería haber entrado en vigor desde el 1 de enero de 2026».

Así lo ha declarado en una entrevista en Radio Galega, en la que la conselleira ha cargado contra el Ejecutivo central puesto que, según ha explicado, la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan no implica que las comunidades autónomas «puedan solicitar ayudas para la adquisición o el alquiler de viviendas», ya que aún no se ha acordado la distribución de los fondos.

Este tema, ha informado, se abordará en una reunión de directores generales la próxima semana y, posteriormente, en una conferencia sectorial.

«Pedimos diligencia y agilidad para formalizar los acuerdos cuanto antes, porque Galicia quiere solicitar estas líneas de ayudas este año. En la situación en la que estamos no podemos no convocar ayudas para que los promotores construyan viviendas, para que las comunidades de propietarios puedan rehabilitar o las ayudas al alquiler para jóvenes, todas ellas contempladas en el Plan Estatal», ha afirmado.

Además, Martínez Allegue ha opinado que la dotación financiera del Plan Estatal de Vivienda es «insuficiente», ya que el Gobierno central destinará siete mil millones de euros a esta iniciativa, aportando el 60% de los fondos; mientras que el 40% restante lo pondrían las comunidades autónomas; recibiendo en este caso de Galicia un total de 400 millones.

«La asignación financiera es insuficiente, y así lo dijimos desde el principio. 400 millones de euros para los próximos cinco años, para todo lo que tenemos que hacer, que es construir estas promociones de vivienda pública, urbanizar el terreno, ayudar a superar estas dificultades económicas con ayudas a la compra, al alquiler y a la rehabilitación... parece una cantidad pequeña», ha expresado.

La titular de Vivienda de la Xunta ha asegurado también que el plan estatal «invade claramente competencias» al proteger la condición de protección pública.

«En nuestra comunidad tenemos esta protección pública permanente porque la establecimos en una norma con rango de ley autónoma, ya que es competencia autónoma. Obviamente, no podemos imponer a otras comunidades autónomas medidas con las que, en el mejor de los casos, no están de acuerdo», ha afirmado.

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En este sentido, ha contrapuesto dicho plan con el Pacto de Vivenda de Galicia 2026-2030 que la Xunta firmó con el sector el pasado mes de febrero, con el que el Gobierno autonómico «sí que cumplió con sus obligaciones» y que ha permitido «convocar todas las líneas de ayuda que dependen de fondos autonómicos».

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