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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Cielos con nubes altas y subida de temperaturas este domingo

Día soleado en A Coruña.

Día soleado en A Coruña. / LOC

RAC

A Coruña estará este domingo bajo la influencia de un anticiclón centrado en las Islas Británicas y con aire frío en altura, lo que provocará cierta inestabilidad atmosférica, de manera que se esperan cielos con nubes altas en general, algunos chubascos y subida de temperaturas.

Se esperan bancos de niebla, que darán paso a cielos con nubes altas en general. Las temperaturas experimentarán un ligero aumento, con termómetros que se moverán entre los 12 y los 20 grados. Los vientos soplarán de componente noreste, con intervalos fuertes en la costa noroeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 12°C 20°C
  • Lugo 8°C 24°C
  • Vigo 14°C 26°C
  • Ferrol 12°C 23°C
  • Santiago 11°C 25°C
  • Pontevedra 13°C 26°C
  • Ourense 11°C 29°C.

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