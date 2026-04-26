¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña estará este domingo bajo la influencia de un anticiclón centrado en las Islas Británicas y con aire frío en altura, lo que provocará cierta inestabilidad atmosférica, de manera que se esperan cielos con nubes altas en general, algunos chubascos y subida de temperaturas.

Se esperan bancos de niebla, que darán paso a cielos con nubes altas en general. Las temperaturas experimentarán un ligero aumento, con termómetros que se moverán entre los 12 y los 20 grados. Los vientos soplarán de componente noreste, con intervalos fuertes en la costa noroeste.

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