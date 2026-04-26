Turismo de Galicia impulsa el Camino de Santiago en el Reino Unido con miras al Xacobeo 2027

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles inició hoy en Reading su viaje de promoción internacional del Camino de Santiago por el Reino Unido, participando en la jornada 'Primavera en el Camino', promovida por la Asociación de Municipios del Camino Inglés y en la que también colabora la entidad del Camino Fisterra-Muxía.

La iniciativa tiene como objetivo reforzar los vínculos históricos entre Galicia y el territorio británico, especialmente a través de las rutas inglesa y Fisterra-Muxía, en un contexto marcado por la preparación del Xacobeo 2027.

En la inauguración de la jornada, destacó la idoneidad de la iniciativa para dar mayor visibilidad a las rutas inglesa y Fisterra-Muxía en el mercado británico.

Precisamente, Merelles ha recordado la evolución positiva en Galicia durante los últimos años, resaltando que «en 2025 se superaron los 130.000 viajeros del Reino Unido y las casi 230.000 pernoctaciones en Galicia», lo que se tradujo en el mayor crecimiento del mercado en número de visitantes en 2025, registrando un incremento del 14,6 %.

Asimismo, ha subrayado «las más de 14.600 compostelas entregadas» a peregrinos ingleses el año pasado.

«El Reino Unido se ha consolidado como el cuarto mercado internacional más importante en Galicia y el quinto país de origen de peregrinos internacionales», ha advertido Merelles.

En referencia al Camino Inglés, una de las rutas históricas más importantes, ha subrayado que la colaboración entre la sociedad civil británica y española, junto con las administraciones públicas, las universidades y las iglesias, «constituye un ejemplo de coordinación y cooperación internacional para la recuperación del patrimonio nacional y europeo».

En este sentido, el representante de la Xunta ha hecho especial hincapié en que el año pasado más de 30.000 peregrinos recorrieron el Camino Inglés y casi 15.000 peregrinos británicos realizaron alguna ruta jacobea en Galicia.

El programa de la jornada ha incluido también un espacio promocional con una carpa informativa donde han estado presentes la Xunta y diversas asociaciones vinculadas al Camino de Santiago, constituyendo un espacio clave para el contacto directo con los asistentes.

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A través de estos puntos, se ha ofrecido material informativo, información detallada sobre las diferentes rutas jacobeas y los recursos turísticos de Galicia, acercando la experiencia del Camino al público, resolviendo dudas y fomentando el interés por la peregrinación.