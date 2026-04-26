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La Xunta busca «acercar el I+D+i a la ciudadanía» con la futura ley de ciencia

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, destacó el trabajo del CinVigo, un festival de ciencia «de calle y para todas las edades» organizado este fin de semana por el CINBIO

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, con jóvenes galardonadas en el CinVigo

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, con jóvenes galardonadas en el CinVigo / Cedida

RAC

Santiago

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, destacó esta mañana en Vigo la importancia de acercar el trabajo de los científicos a la ciudadanía con el objetivo de que la sociedad participe conjuntamente en los avances de I+D+i.

Ese será, precisamente, uno de los objetivos de la futura Ley de Ciencia e Innovación en la que trabaja la Xunta, tal y como avanzó Rodríguez durante su participación en la ceremonia de entrega de premios del Festival CinVigo 2026, que organiza el Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina de la Universidad de Vigo (CINBIO).

El titular del departamento de Ciencia elogió iniciativas como CinVigo, un festival de ciencia «de calle y para todas las edades», con espacios expositivos para mostrar al público el trabajo científico que se realiza en los centros ESO y Bachillerato, además de un amplio programa con experimentos, talleres infantiles y para mayores, proyectos científicos e incluso yincanas.

En este sentido, el consejero ha subrayado «el alto nivel de los proyectos expuestos», así como «el talento y la proyección» de los estudiantes que participan en ellos.

Para Román Rodríguez, «facilitar el conocimiento científico de forma accesible y participativa es una vía óptima para mejorar la cultura científica general y para que la sociedad valore y apoye la investigación que se lleva a cabo en Galicia».

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De hecho, la divulgación científica y el acercamiento de la ciencia a la sociedad son medidas que se tendrán en cuenta en la nueva Ley de Ciencia e Innovación que está preparando la Xunta, normativa que entrará en vigor en 2027 «que representará un salto cualitativo y cuantitativo, ya que sentará las bases del progreso que está experimentando la I+D+i».

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