La Xunta busca «acercar el I+D+i a la ciudadanía» con la futura ley de ciencia

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, destacó esta mañana en Vigo la importancia de acercar el trabajo de los científicos a la ciudadanía con el objetivo de que la sociedad participe conjuntamente en los avances de I+D+i.

Ese será, precisamente, uno de los objetivos de la futura Ley de Ciencia e Innovación en la que trabaja la Xunta, tal y como avanzó Rodríguez durante su participación en la ceremonia de entrega de premios del Festival CinVigo 2026, que organiza el Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina de la Universidad de Vigo (CINBIO).

El titular del departamento de Ciencia elogió iniciativas como CinVigo, un festival de ciencia «de calle y para todas las edades», con espacios expositivos para mostrar al público el trabajo científico que se realiza en los centros ESO y Bachillerato, además de un amplio programa con experimentos, talleres infantiles y para mayores, proyectos científicos e incluso yincanas.

En este sentido, el consejero ha subrayado «el alto nivel de los proyectos expuestos», así como «el talento y la proyección» de los estudiantes que participan en ellos.

Para Román Rodríguez, «facilitar el conocimiento científico de forma accesible y participativa es una vía óptima para mejorar la cultura científica general y para que la sociedad valore y apoye la investigación que se lleva a cabo en Galicia».

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De hecho, la divulgación científica y el acercamiento de la ciencia a la sociedad son medidas que se tendrán en cuenta en la nueva Ley de Ciencia e Innovación que está preparando la Xunta, normativa que entrará en vigor en 2027 «que representará un salto cualitativo y cuantitativo, ya que sentará las bases del progreso que está experimentando la I+D+i».