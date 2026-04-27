La DGT recauda 5.000 euros a la hora en Galicia: esto es lo que se dejan los conductores en multas

La DGT recauda cada día más de 1,6 millones de euros por infracciones al volante en España. En el caso de Galicia, los conductores abonaron el año pasado más de 43 millones de euros, lo que equivale a una media de casi 120.000 euros diarios y 5.000 euros por hora. El volumen de multas impuestas en la comunidad representa más del 7% del total nacional, una cifra que supera en más de un punto el peso que tienen los conductores gallegos en el censo estatal (6%), según el análisis de los ingresos por sanciones publicado por el departamento que dirige Pere Navarro. Para ponerlo en perspectiva, esta recaudación duplica el presupuesto anual del Concello de Cambre, supera el de Vilagarcía y prácticamente iguala el de Ames.

Estos niveles de ingresos se mantienen desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Vial en 2010, que incorporó nuevas sanciones y endureció otras. Antes de ese año, la recaudación en Galicia no alcanzaba los 30 millones. Fue precisamente en 2010 cuando se superó por primera vez la barrera de los 40 millones, al pasar de 27,5 millones en 2009 a 42,8 millones.

En 2025, Tráfico notificó más de 447.000 sanciones por infracciones cometidas en las carreteras gallegas, un 3% más que el año anterior y un 12,5% más que hace cinco años. Este incremento sostenido en el número de conductores que incumplen la normativa se refleja también en la recaudación: los 43,24 millones ingresados en 2025 superan ligeramente los 43,10 millones de 2024, pero suponen casi un 60% más que antes de la reforma legal de hace 15 años.

Provincias

Durante años, A Coruña encabezó el mapa gallego de sanciones. Sin embargo, Pontevedra ha tomado el relevo y se sitúa como la provincia con más multas y mayor recaudación. En 2025, Tráfico impuso más de 190.400 sanciones en las carreteras pontevedresas, que generaron casi 17,7 millones de euros, el 41% del total gallego. A Coruña ocupa el segundo puesto, con casi 139.000 infracciones y más de 14 millones recaudados (32%). A mayor distancia se sitúan Lugo, con casi 77.800 multas y 7,5 millones ingresados, y Ourense, con cerca de 41.000 sanciones y casi 4 millones de euros.

En el ranking nacional de las 50 provincias del país, A Coruña se sitúa en el puesto 15 y Pontevedra en el décimo. Lideran la clasificación Madrid (70,4 millones), Valencia (39,78 millones) y Cádiz (32,8 millones).

En cuanto a la evolución del último año, A Coruña es la provincia gallega donde más crece la recaudación, con un repunte cercano al 12%. Le siguen Ourense, con un aumento del 10,5%, y Pontevedra, con un 6,7%. En el extremo opuesto se encuentra Lugo, donde el número de multas cayó un 32% y los ingresos por sanciones descendieron un 27%.

Impacto de la Ley de Seguridad Vial

La reforma de la Ley de Seguridad Vial de 2010 supuso un endurecimiento del régimen sancionador en España. Se elevaron las multas por exceso de velocidad, uso del móvil, alcohol y drogas, y se incrementó la pérdida de puntos en varias de estas infracciones. Además, se incorporaron nuevas sanciones, como las aplicadas por no identificar al conductor responsable o por llevar detectores e inhibidores de radar, que pasaron a estar expresamente prohibidos.

La ley también amplió el número de conductas consideradas graves —como no usar cinturón o circular sin seguro— y agilizó los procedimientos administrativos, con notificaciones más rápidas y descuentos por pronto pago, lo que aumentó la eficacia recaudatoria. El resultado fue un sistema más estricto, más amplio y mucho más eficiente en la tramitación y cobro de sanciones.

La combinación de un catálogo más amplio de infracciones, multas más elevadas y un proceso administrativo más eficiente explica que, a partir de 2010, la recaudación por sanciones en comunidades como Galicia diera un salto imoprtante, superando de forma estable los 40 millones anuales.