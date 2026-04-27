El gasto turístico total en Galicia se acercó el pasado año a los 5.000 millones de euros, aunque fue un 8,4% inferior a los registros de 2024

La comunidad autónoma tiene en el turismo una de las patas de su desarrollo económico, pues esta actividad representa sobre el 10% del PIB. En números absolutos, este negocio supuso el pasado año casi 5.000 millones de euros, contando tanto los viajeros (gallegos, del resto de España y extranjeros) que se alojaron en establecimientos por los que hay que pagar como en los que están «fuera de mercado», es decir, aquellas personas que pernoctan en casa de familiares o amigos, lo más común, o en segundas residencias.

Siendo las cifras que se mueven de un volumen muy notable, el gasto turístico de 2025 ha estado, sin embargo, por debajo de los números de 2024 (una caída del 8,4%), cuando el montante en Galicia se acercó a los 5.447 millones de euros. En todo caso, fue superior a todos los registros anteriores al año 2024 y es la segunda cuantía más elevada de la historia.

Este descenso de 2025, según la Xunta, se debe a una caída del volumen de turistas que se han alojado en casas «fuera de mercado» y que ha supuesto una bajada del 20% en este sector.

Contando todos ellos, los turistas que el pasado año se movieron por la comunidad autónoma alcanzaron los 10,6 millones, lo que supuso un descenso del 11,3%. En pernoctaciones se rondaron los 55 millones, que en relación a 2024 estuvieron un 14,7% por debajo, según los datos elaborados por la Axencia Turismo de Galicia.

Para hacer estos cálculos se trabaja con las encuestas de turismo de residentes (ETR) y de extranjeros (Frontur/Egatur) del INE, pues se cuenta, a efectos estadísticos, con las personas que acuden a las segundas residencias o a las casas de amigos y familiares.

El 51% del gasto de casi 5.000 millones de euros correspondió al turista nacional (el 13% residentes en Galicia y el 38% restante, en otras comunidades autónomas), mientras que el 49% que falta proviene de los extranjeros.

En términos de gasto medio diario se observó un comportamiento variable para los tres segmentos de mercado, con evoluciones de diversa dirección e intensidad, advierte la Xunta.

El gasto medio diario del turista nacional presentó una variación positiva. El del residente en Galicia se incrementó un 15,5% para situarse en 48,8 euros por persona y día, mientras que el del turista de fuera de la comunidad se incrementó un 11,0% para colocarse en 75,4 euros. El internacional presentó, en cambio, un comportamiento negativo, registrando una caída del 8,5% que deja la cifra final en 150,8 euros por persona y día, siendo en todo caso, el doble de los registros correspondientes a los turistas nacionales.

«En todo caso, tanto el mercado nacional, como el internacional superan los niveles de gasto medio diario anteriores a la pandemia, marcando el nacional máximos de la serie histórica ahora en 2025», destaca la agencia gallega.

Al margen de estos «datos brutos», la Xunta, como el resto de las administraciones públicas, empresas y el Gobierno central, utilizan con carácter general las cifras relativas a los turistas que se alojan en establecimientos colectivos, ya sean hoteleros o no, así como en las viviendas de uso turístico por «reflejar mejor el impacto económico real en el sector estrictamente turístico».

Bajo este criterio, un poco más restrictivo, Galicia recibió unos 8,8 millones de turistas en 2025, lo que supone un 7,3% de aumento respecto al año anterior y un nuevo récord histórico. 7,3 millones de turistas pernoctaron en los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de la comunidad, un 2,4% más que en 2024, y la rentabilidad del sector de la hostelería se incrementó en un 7%.