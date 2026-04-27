El Gobierno creará siete nuevas plazas de fiscales en Galicia este año

El Gobierno central prevé crear siete nuevas plazas de fiscales en Galicia dentro de la convocatoria de empleo público correspondiente a 2026, según anunció esta mañana el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una comparecencia junto a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Estas incorporaciones se enmarcan en la creación de 200 nuevas plazas fiscales en el conjunto del Estado, lo que supondrá un incremento del 7,1% de la plantilla del Ministerio Fiscal, que pasará de 2.804 a 3.004 efectivos.

En Galicia, las siete plazas previstas representan un aumento del 4,5% respecto a la plantilla actual. La distribución territorial se ha realizado teniendo en cuenta la carga de trabajo y la dimensión de los equipos en cada comunidad autónoma, según el Ministerio.

A la ampliación de la plantilla fiscal, cabe añadir la creación de 19 nuevas plazas judiciales en Galicia, anunciada el pasado mes de enero, dentro de un total de 500 en todo el país. Nuevos magistrados que reforzarán los tribunales de instancia, las audiencias provinciales y el Tribunal Superior de Justicia.

Según destaca el Ejecutivo, esta convocatoria constituye «la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de la comunidad».

La creación de las 200 plazas fiscales implicará una inversión superior a los 22,5 millones de euros. El Gobierno vincula esta medida a la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo.

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El proceso para su aprobación definitiva se iniciaráa con la tramitación del correspondiente real decreto en el Consejo de Ministros.