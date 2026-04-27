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Hospitalizada una joven de 20 años tras accidentarse de madrugada en la N-640 en Cuntis

Es una vecina de Caldas que chocó con un árbol a la entrada del polígono de A Ran

Coche accidentado

Coche accidentado / Concello de Cuntis

N. D.

Pontevedra

Una joven de 20 años, vecina de Cuntis, fue trasladada esta madrugada al hospital Montecelo de Pontevedra tras resultar herida en un accidente en Cuntis, según informa el concello de esta localidad.

El siniestro se produjo a las 4.30 horas en el kilómetro 217,7 de la N-640 a la entrada del polígono empresarial de A Ran.

El coche perdió parte del motor

El coche perdió parte del motor / Concello de Cuntis

Se investiga si la conductora se quedó dormida al volante como posible causa de la salida de vía, en la que acabó chocando contra un árbol. El impacto provocó que el vehículo perdiese parte del motor.

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Además del 061 y la Guardia Civil, acudieron efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias de Cuntis y de Conservación de Carreteras del Estado.

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