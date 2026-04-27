Oposiciones del Sergas: por cada plaza en juego compiten 22 aspirantes

El Recinto Ferial Internacional de Silleda volvió a convertirse este fin de semana en una gigante aula, con motivo de las pruebas selectivas de Servizo Galego de Saúde (Sergas). En la jornada del domingo, dedicada a la categoría de personal de servicios generales (PSX), la participación alcanzó el 73,1%, con la asistencia de 5.099 personas de las 6.952 convocadas para optar a una de las 226 plazas en liza. Mientras que en el turno reservado a personas con discapacidad intelectual, acudieron 64 de las 104 inscritas, lo que representa un 61,53% de participación para un total de 10 plazas. Unos datos que reflejan una elevada movilización en un proceso que vuelve a evidenciar la fuerte competencia por el empleo público sanitario en Galicia. Por cada plaza en juego compitieron 22 aspirantes.

El dispositivo organizativo permitió completar el acceso al recinto en menos de 45 minutos para el turno general, gracias a un sistema de identificación mediante código QR que asignaba de forma previa la puerta de entrada y la ubicación donde se realizaría examen.

En el caso del turno de discapacidad intelectual, la entrada se resolvió en menos de 25 minutos. A ello se sumaron distintas medidas de adaptación, como exámenes en formato A3 para personas con dificultades visuales, ampliación de tiempo en casos justificados, mobiliario adaptado o espacios habilitados para la lactancia.

Como novedad en este proceso selectivo, el Sergas permitirá a los aspirantes presentar alegaciones a las preguntas de examen por vía telemática a través de la plataforma FIDES, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de las respuestas, prevista para este lunes 27 de abril.

Estas pruebas se enmarcan en un proceso selectivo más amplio que el Sergas desarrolla durante dos fines de semana. Ya en la jornada del sábado se celebraron los exámenes para varias especialidades de enfermería y matrones, con una oferta conjunta de 496 plazas.

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El proceso continuará el próximo 9 de mayo con la prueba para enfermería, la categoría más numerosa, en la que están admitidas 8.661 personas para optar a 1.980 plazas, dentro de una convocatoria global de 2.476 puestos destinada a reforzar y estabilizar el sistema sanitario público gallego.