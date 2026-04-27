Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago: "Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió"

El tiempo en Galicia no deja de sorprender. Varios conductores que este domingo circulaban hacia Santiago se vieron sorprendidos en el Alto do Faro, en Rodeiro, por una fuerte granizada que los obligó a detenerse por completo debido a la intensidad y cantidad de hielo que llegó a acumularse en muy pocos minutos en la calzada.

En las imágenes recogidas por uno de estos conductores y que acompañan a esta noticia, puede observarse como un gran manto blanco cubre toda la carretera e impide el paso de los vehículos que, tan solo 200 metros antes, circulaban sin ningún problema y con el cielo despejado. Tal y como explica María Sánchez, una mujer que viajaba en ese momento por el Alto do Faro, "nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió", asegura.

Los vehículos atrapados este domingo en el Alto do Faro tras la fuerte granizada / Cedida

Una frontera natural entre Pontevedra y Lugo

Con sus 1.187 metros de altitud, el Alto do Faro actúa como frontera natural entre Pontevedra y Lugo. Es muy popular por sus rutas de senderismo, ya que es el punto más elevado de la provincia pontevedresa y separa las comarcas del Deza y Chantada, dividiendo las cuencas del Miño y del Ulla.

Casi mil rayos registrados

Pese a que la de este domingo fue una jornada de cielos despejados y altas temperaturas en buena parte de Galicia, la formación de tormentas aisladas en zonas de interior dejaron cerca de 1.000 rayos en nuestra comunidad.

Tal y como muestra el mapa que facilita Meteogalicia, de las 16:00 horas a las 20:00 horas se registraron un total de 985 rayos, localizados principalmente en la zona donde ayer el granizo bloqueó el tráfico de camino a Santiago de Compostela, donde en tan solo una hora llegaron a caer 323.

Incidencias en Ourense

El 112 Galicia gestionó una decena de incidencias relacionadas con las fuertes lluvias y tormentas registradas en las últimas horas en la zona de Ourense, A Rúa y O Carballiño, en su mayoría por inundaciones y riachuelos desbordados. Según informa el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, fue a partir de las 17.00 horas de la tarde de este pasado domingo cuando el temporal dejó notar sus efectos.

En O Carballiño se contabilizaron hasta cinco incidencias relacionadas con calles y garajes inundados, mientras que en Ourense fueron dos y en A Rúa, tres. En esta última localidad, el desbordamiento de un riachuelo en Camiño da Pitarela, en la parroquia de A Rúa de Valdeorras, afectó a los bajos de dos viviendas. En este operativo colaboraron los bomberos y el GES de Valdeorras, así como la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil.

Por otro lado, sobre las 19.30 horas, un particular alertó de retenciones a la altura del kilómetro 63 de la AG-53, a su paso por Corna, en Piñor, debido a la intensidad de la lluvia y el granizo. Desde el 112 Galicia se alertó a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de la autovía, que acudieron al lugar.

Meteogalicia mantiene para este lunes alerta amarilla por tormentas en la provincia de Ourense y en la montaña y sur de Lugo, que se extenderá el martes a la provincia de Pontevedra y al suroeste de A Coruña.

Además, se esperan para este lunes fuertes vientos en el mar del noroeste de A Coruña y en la Costa da Morte, por lo que también estará activa todo el día la alerta amarilla.