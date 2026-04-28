Dos acusados afrontan seis años por seis incendios en Ourense y un exbrigadista otros cuatro
La Audiencia Provincial de Ourense juzgará el 28 de mayo a tres implicados en incendios forestales, dos de ellos por intencionalidad mientras un octogenario acepta condena por una quema descontrolada
La respuesta judicial a los incendios forestales en Ourense suma nuevos capítulos con causas que evidencian tanto la intencionalidad como la imprudencia en el origen de los fuegos. La Fiscalía solicita seis años de prisión para dos acusados de provocar seis incendios en la comarca de Trives entre 2021 y 2022, así como cuatro años para un tercer implicado, entonces brigadista, por su participación en uno de ellos.
Según el escrito fiscal, los dos principales encausados actuaron «de mutuo acuerdo», desplazándose en vehículo para iniciar los fuegos en distintos puntos, desde Manzaneda hasta Chandrexa de Queixa o San Xoán de Río. Las llamas, avivadas por condiciones de riesgo extremo, calcinaron más de 16 hectáreas y generaron cerca de 49.000 euros en costes de extinción. El último incendio, ya en 2022 y con la colaboración del brigadista, afectó a A Somoza. Los tres serán juzgados el 28 de mayo en la Audiencia Provincial.
En paralelo, un caso de signo distinto se resolvió con conformidad: un octogenario aceptó seis meses de prisión —suspendida— por un incendio imprudente en 2024 en O Carballiño. El hombre, con décadas de «experiencia» en quemas agrícolas, abandonó la finca por una cita médica y el fuego se propagó, afectando a una pequeña superficie forestal.
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