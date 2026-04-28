DESDE EL MEDIODÍA
Alerta amarilla por tormentas este martes en Galicia: la AEMET avisa de fuertes lluvias con granizo en Lugo y las Rías Baixas
Las temperaturas subirán en Ourense y Vigo hasta los 27 grados, mientras el tercio norte se mantendrá más fresco
David Suárez
El tiempo en Galicia continua revuelto y, este martes, la AEMET mantiene activa la alerta amarilla por tormentas que podrán descargar fuertes lluvias y granizo en buena parte de nuestro territorio desde primera hora de la tarde.
Después de los días de sol y calor de la semana pasada, este domingo la estabilidad atmosférica daba un cambio debido a que el aire caliente de la superficie chocaba con una masa de aire frío en altura, propiciando escenas como las que se vieron en el Alto do Faro, en Rodeiro, cuando varios conductores quedaron atrapados ante la cantidad de hielo que se acumuló en la calzada tras una repentina granizada.
Por ello y ante el pronóstico de este martes, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por tormentas desde las 15:00 horas y hasta las 21:00 horas en las provincias de Pontevedra y Ourense, así como en la alta montaña lucense y en el suroeste de la provincia de A Coruña.
Precaución desde el mediodía
Tal y como explica el pronóstico de la AEMET, la jornada ha comenzado con nubes medias y altas en la mitad norte, que han ido acompañadas de bancos de niebla en zonas elevadas de Lugo.
Ya durante las horas centrales, el aumento de las nubes de evolución formará tormentas con chubascos que podrán ser localmente fuertes y en forma de granizo en la mitad sur de Galicia, en la montaña de Lugo y en la zona del Barbanza.
Las temperaturas subirán respecto a ayer. En Ourense y Vigo se esperan hasta 27 grados de máxima, mientras que en Santiago o Pontevedra se alcanzarán los 26. El tercio norte se librará del bochorno y en A Coruña o Lugo apenas llegarán a los 22 grados. El viento de flojo a moderado en el nordeste, con intervalos fuertes entre Cabo Ortegal y Fisterra.
Mañana continúan las alertas por tormentas
Mañana miércoles la inestabilidad atmosférica seguirá con nosotros. Según la AEMET, la jornada comenzará con predominio de cielos nubosos y se espera la formación de nieblas a primera hora en zonas de montaña de Lugo y en las Rías Baixas.
También será un día lluvioso, con chubascos generalizados y tormentas ocasionales desde el mediodía en la provincia de Ourense y en el tercio sur de Lugo, las cuales podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo.
Las temperaturas mínimas sin cambios. En cuanto a las máximas, sufrirán un notable descenso. En Ourense llegarán hasta los 23 grados, mientras que en Santiago, Vigo o Pontevedra apenas se llegará a los 20 grados en las horas centrales del día.
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