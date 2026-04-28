Galicia lanza ayudas para reformar viviendas en concellos pequeños destinadas a trabajadores del entorno: requisitos y beneficiarios

Encontrar vivienda es una cuestión compleja en las ciudades, pero también en las localidades de menor tamaño, donde la oferta acostumbra a ser escasa. Con el propósito de facilitar esa búsqueda, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes una línea de ayudas para rehabilitar viviendas en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Por el momento, el Ejecutivo autonómico destinará a este propósito 1,5 millones de euros, una cantidad "ampliable en función de la demanda". Los beneficiarios, explicó Rueda, podrán empresas que rehabiliten viviendas para proporcionar a sus trabajadores en alquiler o cesión. También podrán concurrir concellos que quieran poner viviendas para poner viviendas en alquiler a quienes trabajen en el entorno.

Las ayudas oscilarán entre los 30.000 y los 75.000 euros, en función del proyecto. Entre los requisitos, detalló el mandatario gallego, en el caso de las viviendas, está que se encuentren a un máximo de 15 kilómetros del puesto de trabajo. Además, tendrán prioridad aquellas personas que "vengan de países objetivos de la Estratexia Retorna".

La condición es, además, que por los menos en los diez años siguientes a la recepción de la ayuda se ponga en régimen de alquiler o cesión a los trabajadores de la zona.