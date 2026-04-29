Ferrocarril
Cuatro horas de viaje en tren de A Coruña a Vigo por problemas con el material
El Eje Atlántico vuelve a registrar incidencias de calado por problemas con material y personal
El MD 12441 se detuvo al llegar a Santiago por una avería y, pese a ser transbordados a otro convoy, éste también tuvo que ser remolcado
Víctor P. Currás
Aunque con menos carencia de plazas que durante el trienio de los bonos gratuitos, el Eje Atlántico vuelve a registrar problemas a diario. El conflicto abierto entre maquinistas, los reajustes en los horarios por las obras o las averías del material rodante están dejando incidencias cada jornada en la línea de Media Distancia más utilizada de todo el país. El último caso llegó en la tarde de este martes 28 de abril en el que los viajeros entre A Coruña y Vigo tardaron 4 horas en completar un recorrido que no suele pasar de los 100 minutos.
El servicio afectado fue el MD 12441 que tenía prevista su salida a las 19.08 horas desde la herculina terminal de San Cristóbal. Los problemas llegarían al llegar a Santiago de Compostela, donde se les informó de que el tren estaba averiado y debían hacer un transbordo a otro convoy. Dicha unidad, un S-599 que opera normalmente los servicios regionales, trató de ser remolcado sin éxito. En la estación de la capital gallega se produjeron cruces de reproches entre los viajeros y el personal ferroviario dada la falta de explicaciones y soluciones.
Problemas recurrentes
Finalmente fueron recolocados en el resto de frecuencias de última franja de la tarde, demorando en más de dos horas la llegada prevista a Vigo-Urzáiz hasta después de las once de la noche. Esta situación se suma a los retrasos vividos en los embarques por demoras en la llegada del anterior o las cancelaciones por ausencia de maquinistas o material rodante disponible.
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