Detenida una mujer en Vigo tras acuchillar a dos clientes de una cafetería en la que entró a robar

La Policía Local de Vigo arrestó ayer a una joven de 23 años tras herir con un cuchillo a dos clientes de una cafetería de la céntrica calle Isaac Peral que salieron a defender al camarero, al cual la mujer estaba amenazando con el puñal exigiéndole el dinero de la caja. Todo ocurrió a plena luz del día.

Según fuentes policiales, los hechos, que provocaron un gran revuelo en la zona, ocurrieron al filo de las siete y media de la tarde de ayer en un negocio de hostelería de Isaac Peral próximo a la curva con Areal. La mujer entró en la cafetería y se dirigió a la barra, la cual comenzó a golpear con fuerza mientras llevaba un cuchillo de cocina en la mano de unos 9 centímetros.

El camarero, que estaba en ese momento en la cocina, salió rápidamente a ver lo que ocurría. Fue ahí cuando la mujer le amenazó con el cuchillo y le exigió todo el dinero. Según fuentes policiales, inmediatamente, accedió dentro de la barra y fue tras el camarero, que intentó defenderse con un taburete.

Ante esta situación, dos de los clientes de la cafetería salieron en defensa del camarero y se produjo un forcejeo que acabó con los tres peleando fuera del negocio.

Todo apunta a que fue precisamente en esa disputa en el exterior durante la que la agresora acabó acuchillando a estas dos personas mientras intentaban desarmarla. A uno de ellos le produjo un corte en un brazo, para el que necesitó puntos de sutura; y al otro, un corte en el dedo.

De hecho, durante el forcejeo que continuó en la calle ante la sorpresa de las personas que pasaban en ese momento por Isaac Peral, una de las víctimas acabó golpeándose fuertemente tras caer al suelo.

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La mujer abandonó el lugar, pero fue localizada al poco tiempo por la Policía Local en la próxima calle Areal, donde opuso bastante resistencia para ser arrestada. Fue detenida por robo con violencia e intimidación. Según ha podido saber este periódico, la mujer es una vieja conocida de las fuerzas de seguridad con antecedentes policiales.