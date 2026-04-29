Galicia cultiva poco para su mesa: medio millón de hectáreas abandonadas y un tercio de la oferta agroalimentaria importada

A pesar de tener más de medio millón de hectáreas agrarias abandonadas o infrautilizadas, Galicia importa casi un tercio de su oferta agroalimentaria. Así lo constata el Consello Económico e Social (CES) en su informe Alimentos Sostibles e Xestión do Territorio, que apunta a la «existencia de una importante dependencia alimentaria del exterior».

Son datos que pueden sorprender, teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector primario en la economía gallega. El problema no es que no se produzca, sino para qué: los productos de la industria agroalimentaria gallega no tienen como principal destino el consumo final interno. De hecho, las exportaciones suponen el 43% de los usos de la producción interior y otro 30,1% es consumido por otras ramas de la propia economía, sobre todo en forma de alimentación animal y compras de la hostelería.

En contraposición, las importaciones cubren un 32,4% de la oferta total a precios básicos —un concepto que incluye no solo alimentos para el consumidor final, sino también materias primas y productos intermedios— y la industria agroalimentaria presenta un déficit exterior de 302 millones de euros. Este déficit proviene principalmente de intercambios con el resto del país (-292 millones), seguido del resto del mundo (-144), mientras que con los mercados de la UE presenta un saldo positivo de 134 millones.

Detrás hay dos debilidades estructurales, según el CES: el escaso desarrollo de las producciones vegetales —con saldos negativos en aceites, frutas y hortalizas preparadas o en conserva o alimentación animal— y la especialización en productos de bajo valor añadido. Esta segunda explica paradojas llamativas: la carne elaborada tiene un superávit de casi 500 millones de euros, pero los productos cárnicos frescos registran un déficit de cerca de 150. La leche líquida genera casi 600 millones de superávit, pero los derivados lácteos apenas superan los 70, a pesar de que Galicia produce más del 30% de la leche en España.

El territorio refleja esa especialización. En 2024, más de 800.000 hectáreas estaban registradas en el sistema de información de parcelas agrícolas, pero el 57% estaba dedicado a pastos. A eso se suma que una parte importante del potencial agrario permanece sin usar: el informe estima en 512.308 hectáreas la superficie abandonada o infrautilizada que, de movilizarse junto a la superficie agraria actual, permitiría superar el millón de hectáreas con potencial productivo.

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Pero incluso así, el CES advierte que esa tierra no resolvería por sí sola el problema si no cambia el patrón de dieta actual, marcado por exceso de proteína animal y déficit de vegetales. A ello se añade el eterno problema del minifundio: más de 11 millones de parcelas entre 1,9 millones de titulares, con una media de 0,25 hectáreas cada una, dificultan cualquier reactivación agraria a escala.