Un menor estaba con el joven de 18 años que murió en el río de Os Gafos en Pontevedra

La Policía Nacional mantiene abiertas "todas las posibilidades" en la investigación policial abierta a raíz de la muerte de un joven que fue localizado sobre las 21.00 horas del martes en el río de Os Gafos en Pontevedra. La víctima fue encontrada en estado crítico y murió tras su traslado al Hospital Montecelo.

El Concello informaba el martes de que la Policía Local acudió sobre las 20.50 horas a una pasarela de madera sobre el río en las inmediaciones de la calle Rosalía de Castro, alertada por un aviso de que una persona había caído al agua.

Ya en el punto, una vez retirada del río, los servicios sanitarios atendieron a la víctima y procedieron a su inmediato traslado al Hospital Montecelo, pero finalmente no se pudo recuperar y falleció.

Las mismas fuentes añaden que la Policía Nacional también se personó en el lugar de los hechos y procedió a la detención de otra persona presente en la zona, si bien la Comisaría aún no lo ha confirmado oficialmente. De hecho, esa persona es un menor que acompañaba a la víctima en la orilla del río.

Fuentes próximas a la investigación certificaban este miércoles que no se ha practicado detención alguna y existen ciertas dudas sobre la hipótesis inicial, que apuntaba a una paliza como causa de las heridas que presenta el muerto, que tenía 18 años. También se ha descartado que fuera abandonado en el río tras esa supuesta pelea.

Las mismas fuentes detallan que el joven de 18 años y el menor estaban fumando a orillas del río y uno acabó en el agua, aunque no se ha aclarado cómo. Fue el menor quien pidió ayuda mientras el otro braceaba en el agua. Su declaración y la autopsia son los principales pasos para arrojar luz sobre este suceso.

El puente donde apareció el cuerpo tiene una de sus barandillas de madera rota, precintada con cinta policial.