Tres personas han sido detenidas por la Guardia Civil en una operación que ha permitido desmantelar un grupo criminal especializado en robos a negocios del sector de la hostelería y que operaba en la provincia de A Coruña. La intervención ha sido desarrollada por efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de Ferrol y con el apoyo del Puesto de Fene, dentro de la Operación Yellowfene. La actuación se ha saldado con la detención de tres personas como presuntos autores de al menos nueve delitos de robo con fuerza en las cosas y un delito de pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició tras detectarse una serie de robos que habían generado una notable alarma social en diversas localidades de la provincia, según informa la Guardia Civil. "El grupo criminal centraba su actividad en establecimientos de hostelería, a los que accedían empleando la fuerza una vez que los locales habían finalizado su horario de apertura al público.

Tres detenidos al caer una banda criminal especializada en robos a negocios de hostelería que operaba en la provincia de A Coruña. / Guardia Civil

Los robos se concentraron en los términos municipales de Valdoviño, San Sadurniño, Fene, Cabanas, Miño y Cambre", añaden las autoridades en una nota informativa en la que explican que "durante el desarrollo de la investigación, los agentes pudieron determinar la alta especialización de los implicados, cuyos daños materiales efectuados en los establecimientos para consumar los robos se estiman por encima de los 100.000 euros".

Tras las detenciones, practicadas este 23 de abril, se considera que el grupo ha quedado totalmente desarticulado. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, pasaron a disposición judicial y, tras prestar declaración, se ha decretado el ingreso en prisión para uno de los implicados, mientras que los otros dos han quedado en libertad con cargos a la espera de juicio.