Tres heridos en un accidente en la A-8 a su paso por Ribadeo
En el accidente se vieron implicados dos coches, de los que tuvieron que se excarceladas dos personas
Agencias
Un accidente de tráfico entre dos vehículos registrado a primera hora de este miércoles en Ribadeo (Lugo) se saldó con tres personas heridas, de las cuales dos tuvieron que ser excarceladas por los servicios de emergencia.
En concreto, según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 514 de la autovía A-8, a su paso por la parroquia de A Devesa, pasadas las 05.30 horas.
Fue el sistema automático eCall de uno de los turismos el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, aunque el gestor de emergencias no logró establecer comunicación directa con las personas del interior del coche. Pese a ello, sí confirmó que necesitaban ayuda gracias a los sonidos que escuchaba.
Poco después, uno de los propios implicados contactó de nuevo para avisar de que se encontraba atrapado en el habitáculo de su coche debido a los daños sufridos por el vehículo.
Por todo esto, se informó a los Bomberos de Barreiros, al 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil de Ribadeo.
Una vez en el punto fueron necesarios trabajos de excarcelación para liberar a dos de los ocupantes, uno de cada coche, que no podían abandonar sus automóviles. También una tercera persona necesitó asistencia médica.
En concreto, según fuentes del 061, hasta el lugar se desplazó una ambulancia de servicio vital avanzado y dos de servicio vital básico, así como persona sanitario del punto de atención continuada de Ribadeo y de Burela.
Se atendió a un joven de 31 años e iniciales L.G.C. y a una mujer de 21 (M.C.P.), así como a otro hombre.
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