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La Xunta carga contra el «inmovilismo» del Gobierno ante la huelga médica y exige medidas

Gómez Caamaño exige al Ejecutivo central medidas para solucionar el conflicto médico, que ya ha provocado el aplazamiento de 200 a 250 cirugías diarias en Galicia

El conselleiro de sanidad Antonio Gómez Caamaño Inaguración la IX Jornada del encuentro del Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia Sur en el edificio de la Xunta en Campolongo

El conselleiro de sanidad Antonio Gómez Caamaño Inaguración la IX Jornada del encuentro del Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia Sur en el edificio de la Xunta en Campolongo / Rafa Vázquez

R. S.

Santiago

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha cargado este miércoles contra lo que considera «inmovilismo» del Gobierno central en relación a la huelga de varios sindicatos médicos contra la reforma del estatuto marco y ha exigido la toma de medidas para «intentar solucionar» esta situación.

Gómez Caamaño ha comparecido ante los medios esta mañana tras mantener una reunión con representantes de las distintas áreas sanitarias para evaluar el impacto de estas protestas en Galicia, que, según los datos del Ejecutivo autonómico, han sido secundadas por el 18,03 % de los facultativos de la sanidad pública gallega. En concreto, la participación fue del 24,12 % en los hospitales, con mayor movilización en los de las siete ciudades gallegas que en los comarcales, y del 2,31 % en la atención primaria; mientras que en el resto de entidades sanitarias dependientes de la Xunta se quedó en el 1,18 %. Son datos similares a los registrados en jornadas previas de huelga, aunque en el día de hoy el sindicato convocante de estos paros en Galicia, O'Mega, no ha ofrecido todavía cifras al respecto.

Esta misma mañana, dirigentes de esta organización han iniciado una reunión con representantes de la Consellería de Sanidade para abordar otros asuntos, dado que, además de suscribir la huelga estatal, este sindicato corporativo demanda la apertura de una negociación a nivel autonómico para el establecimiento de un convenio propio. Además, aunque no están directamente relacionados en todos los casos con O'Mega, médicos de todas las áreas sanitarias de Galicia se niegan, desde el inicio de la huelga en la atención primaria del pasado mes de marzo a continuar realizando las conocidas como peonadas, consultas e intervenciones concertadas fuera de la jornada ordinaria de los facultativos.

Todo ello está teniendo un impacto en la actividad asistencial del Servizo Galego de Saúde (Sergas), ya que, según los cálculos del Gobierno gallego, se ha visto obligado a suspender más de doscientos mil actos asistenciales desde el comienzo de estas protestas.

En concreto, ha indicado hoy Gómez Caamaño, cada jornada de huelga supone, de media, el aplazamiento de entre doscientas y doscientas cincuenta cirugías, de más de cinco mil consultas hospitalarias, de entre mil y mil quinientas citas de atención primaria y de hasta setecientas pruebas diagnósticas.

Por este motivo, el responsable gallego de Sanidade ha apelado al Gobierno central a actuar sobre un problema que, en su opinión, «trasciende» al Ministerio de Sanidad; puesto que muchas de las peticiones de los sindicatos médicos «también incumben a otros ministerios», como el de Hacienda y Función Pública.

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Asimismo, sobre la reunión que miembros de su departamento mantienen con los integrantes de O'Mega, ha trasladado su confianza en que se pueda llegar a un «punto de consenso» sobre las reivindicaciones planteadas y alcanzar un acuerdo. Esta misma tarde tendrá lugar, también en Santiago de Compostela, la manifestación central de las protestas de esta semana de los facultativos de O'Mega, que partirá de la alameda de la capital gallega.

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