Ferrocarril
La avería de un tren en el «punto negro» a la entrada de Ourense provoca retrasos en el AVE Galicia-Madrid
La incidencia en el tramo de vía única entre Taboadela y la estación de Empalme genera demoras de hasta una hora
Ayer el Avlo a Vigo de la noche llegó con 50 minutos de retraso después de que un viajero activara el freno de emergencia
Víctor P. Currás
Nueva jornada de incidencias en el ferrocarril gallego, aunque en esta ocasión en la Larga Distancia. La avería de un tren al sur de Ourense ha generado una cascada de retrasos en todos los servicios entre Galicia y Madrid debido su localización: el auténtico «punto negro» de la red. Los 17 kilómetros de vía única entre la ciudad y el cambiador de ancho de Taboadela provocan que cualquier avería en el material rodante o infraestructura provoque un tapón en toda la operativa. Poco después de las cuatro de la tarde se envió un tren Alvia diésel a remolcar el AVE «varado» en zona neutra.
La avería, comunicada a viajeros a través de redes sociales y mensajes, ha generado notables retrasos en varias frecuencias. El AVE 04254 que salió de la estación de Vigo-Urzáiz a las 13.30 horas lleva más de 120 minutos detenido a la espera de que la vía quede liberada en ese tramo. Situaciones similares se repiten con el Alvia de Lugo (04325) que acumula 50 minutos de espera en A Gudiña-Porta de Galicia o el AVE 04345 con destino A Coruña, estacionado en Sanabria ahora mismo.
Incidencias en días anteriores
Ayer miércoles se registraron también incidencias en el último Avlo del día, el que conecta las estaciones de Chamartín y Urzáiz. Según relataron a esta redacción algunos testigos, uno de los viajeros accionó el freno de emergencia del convoy S-106, provocando una demora de alrededor de 50 minutos en el viaje.
El martes los problemas con varios trenes provocaron que el viaje en Regional entre A Coruña y Vigo alcanzara las cuatro horas, incluyendo un transbordo en Santiago y un intento fallido de remolque.
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