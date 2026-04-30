Bruselas confirma que la Política Pesquera Común no cumple sus objetivos: la rentabilidad de la flota se hundió del 8% al 1%

La Política Pesquera Común (PPC) no cumple sus objetivos. Así se desprende de la evaluación de esta normativa que ha llevado a cabo la Comisión Europea desde su última reforma, que entró en vigor en 2014, con el propósito de impulsar la pesca europea a través de tres pilares: el económico, el social y el medioambiental. El sector ha denunciado en los últimos años la imposición de este último principio en perjuicio de los dos primeros, cargando contra Bruselas por no adoptar medidas eficaces para contrarrestar las crisis que se han sucedido (como la pandemia del COVID o la guerra en Ucrania). En un comunicado, el Gobierno de Ursula von der Leyen ha admitido este jueves «avances lentos en la sostenibilidad» de los caladeros comunitarios a pesar de la aplicación de la regulación, que no evitó el impacto socioeconómico que sufrió la actividad.

En una década, hasta 2023, «el margen de beneficio neto disminuyó significativamente en todos los segmentos de la flota», recoge el informe publicado, que analiza la PPC a lo largo de 229 páginas. La rentabilidad de la pesca se hundió del 8% al 1%, cuando lo esperado era que aumentase hasta el 18%. «Los costes energéticos han tenido un gran impacto», justifica en este sentido la CE, que también constata una disminución del 8,6% en los buques registrados, especialmente grave en el caso de la flota de gran escala, donde el 20,5% se dio de baja.

El resultado: barcos más pequeños y más viejos, teniendo en cuenta que la edad media del conjunto de los pesqueros europeos pasó de 26 a casi 35 años. El gran problema, reconoce Bruselas, está en la mínima tasa de renovación que hubo, por debajo del 1% en la mayor parte de los países. La Comisión Europea acredita además en su evaluación que el empleo en la pesca extractiva descendió de 141.064 a 119.479 personas en 10 años, arrojando una merma de más de 21.500 profesionales. Son, en términos relativos, un 15,3% menos, pero la reducción asciende al 29,6% si solo se contemplan los que trabajan a tiempo completo.

Todo ello en un escenario delicado y de acusada pérdida de soberanía alimentaria, algo que también corrobora el análisis de la PPC. La autosuficiencia de los Veintisiete a la hora de producir los productos acuáticos necesarios para dar respuesta a su consumo interno se desplomó hasta el 38,1% en 2023, desde un máximo del 46,1% en 2014. En las cinco especies más consumidas (túnidos, salmón, bacalao, abadejo de Alaska y langostino) fue solo del 12%.

Menor recuperación de la esperada

A nivel medioambiental, la evaluación de la Política Pesquera Común destaca progresos en la reducción de la mortalidad pesquera, habida cuenta de que los stocks explotados en línea con el rendimiento máximo sostenible (RMS) han aumentado del 50% al 63%. No obstante, la propia Comisión Europea reconoce que «las poblaciones de peces no se han recuperado como se esperaba, lo que se suma a los desafíos económicos de los pescadores».

«En la mayoría de los casos, el principal desafío no son las propias normas de la PPC, sino la aplicación y el cumplimiento incoherentes en todos los Estados miembros de la UE», argumenta el Ejecutivo de Von der Leyen sobre los resultados del informe, que servirá «de base» para las posibles reformas de la regulación que se hagan a futuro.

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También se pronunció este jueves el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, que a través de la red social X (antigua Twitter) adelantó que se tomarán «decisiones fundamentadas» teniendo en cuenta el nuevo informe. «El cambio climático, la limitación del espacio marino, el aumento de los costes operativos y los rápidos cambios geopolíticos siguen poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación. La recuperación de las poblaciones de peces se está retrasando, lo que afecta a los pescadores y a las comunidades costeras», subrayó.