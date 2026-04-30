La flotilla rumbo a Gaza, con siete gallegos a bordo, en paradero desconocido tras ser interceptados por lanchas de la armada israelí: «Disparáronnos tres veces»

Estaban a un día y medio de Creta, donde se les uniría una recua de barcos griegos y continuarían su travesía hasta Palestina. La nueva Global Sumud Flotilla partió el 15 de abril de Barcelona y ayer navegaba por el Mediterráneo, a 600 millas de Gaza. Aun así, varias embarcaciones con alrededor de 175 personas a bordo, entre ellas siete gallegos, fueron interceptadas. Una parte llegó a orillas griegas y otra no. El vigués Duarte Ferrín, que está entre los desaparecidos, se comunicó por la noche con este medio para transmitir que se les habían acercado tres lanchas con soldados que se habían identificado como «armada israelí». Les dieron orden de parar, pero no lo hicieron. Cuando seguían camino recibieron tres disparos que no lograron alcanzarlos.

Entonces empezaron a rondarlos los drones, primero volaban alto, pero al poco se acercaban a cada barco. «O primeiro que fixeron foi cortarnos a comunicación por radio», decía ayer Ferrín. No sabían qué estaba pasando en cada bote. Siguieron navegando con la esperanza de que solo quisiesen asustarles.

Pero no fue así. La identificada como armada israelí siguió cercando a los gallegos. «Cando veñan tiraremos os móbiles ao mar, polo que xa non haberá comunicacións durante días», lamentaba.

Minutos más tarde los notaban cerca y pasaron a esconderse, apagar las luces y quitar su localización. Les habían llegado confirmaciones de algunas intercepciones. «Xa están aquí. Se mañá non me comunico é que nos secuestraron», tecleó el vigués. A las 2 de la madrugada perdieron toda cobertura. No tienen localización de GPS.

Fuentes cercanas a las tripulaciones de esta nueva flotilla aseguran que están actuando con mayor violencia que con la anterior, destrozando los motores de los barcos y dejándolos sin localización, con una tormenta aproximándose.

Dos días antes les habían instado desde la Unión Europea a frenar la acción humanitaria «por razones de seguridad de los participantes». La flotilla siguió con lo que tenía previsto. Lamentaron que no se condenase a un estado genocida en lugar de intentar frenar la llegada de ayuda.