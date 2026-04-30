Siete gallegos en la tripulación
La flotilla rumbo a Gaza, con siete gallegos a bordo, en paradero desconocido tras ser interceptados por lanchas de la armada israelí: «Disparáronnos tres veces»
La última comunicación fue establecida de madrugada, cuando se escondieron y apagaron las luces del barco
El posible secuestro ocurre en el Mediterráneo, a 600 millas de Gaza
Patricia Casteleiro
Estaban a un día y medio de Creta, donde se les uniría una recua de barcos griegos y continuarían su travesía hasta Palestina. La nueva Global Sumud Flotilla partió el 15 de abril de Barcelona y ayer navegaba por el Mediterráneo, a 600 millas de Gaza. Aun así, varias embarcaciones con alrededor de 175 personas a bordo, entre ellas siete gallegos, fueron interceptadas. Una parte llegó a orillas griegas y otra no. El vigués Duarte Ferrín, que está entre los desaparecidos, se comunicó por la noche con este medio para transmitir que se les habían acercado tres lanchas con soldados que se habían identificado como «armada israelí». Les dieron orden de parar, pero no lo hicieron. Cuando seguían camino recibieron tres disparos que no lograron alcanzarlos.
Entonces empezaron a rondarlos los drones, primero volaban alto, pero al poco se acercaban a cada barco. «O primeiro que fixeron foi cortarnos a comunicación por radio», decía ayer Ferrín. No sabían qué estaba pasando en cada bote. Siguieron navegando con la esperanza de que solo quisiesen asustarles.
Pero no fue así. La identificada como armada israelí siguió cercando a los gallegos. «Cando veñan tiraremos os móbiles ao mar, polo que xa non haberá comunicacións durante días», lamentaba.
Minutos más tarde los notaban cerca y pasaron a esconderse, apagar las luces y quitar su localización. Les habían llegado confirmaciones de algunas intercepciones. «Xa están aquí. Se mañá non me comunico é que nos secuestraron», tecleó el vigués. A las 2 de la madrugada perdieron toda cobertura. No tienen localización de GPS.
Fuentes cercanas a las tripulaciones de esta nueva flotilla aseguran que están actuando con mayor violencia que con la anterior, destrozando los motores de los barcos y dejándolos sin localización, con una tormenta aproximándose.
Dos días antes les habían instado desde la Unión Europea a frenar la acción humanitaria «por razones de seguridad de los participantes». La flotilla siguió con lo que tenía previsto. Lamentaron que no se condenase a un estado genocida en lugar de intentar frenar la llegada de ayuda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni un euro, ni una finca, ni la casa: tres hermanos renuncian a la herencia y se lo dejan todo a sus hermanas. El motivo emociona a Muros: “Era lo justo”
- La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
- Récord histórico en Galicia: ¿Por qué 4.000 familias renuncian en solo un año a su herencia?
- El efecto dominó de las restricciones a los pisos turísticos en Galicia: en A Coruña caen un 6% las plazas y en Santiago se hunden un 16%
- El gran caos de las balizas V16: casi 900.000 conductores circulan en Galicia en la ilegalidad sin saberlo
- ¿Qué provincia rompe más las normas de tráfico en Galicia? El mapa de sanciones deja claro dónde se incumple más