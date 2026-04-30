Lugo, entre protestas y aplausos: el PP defiende su «obligación de gobernar» y pide frenar el «odio» mientras crece la contestación a su moción

El Partido Popular percibe un apoyo por parte de la ciudadanía de Lugo a su moción «de impulso» —como le llaman en la formación a la moción de censura presentada hace una semana— a la vez que pide al PSdeG y al BNG que intervengan para frenar la «escalada de odio» en la ciudad, en respuesta a la manifestación en contra que se celebra esta tarde. Así lo ha trasladado este jueves la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en un encuentro en Lugo junto a la ahora candidata a la alcaldía, Elena Candia.

Durante su visita a la ciudad, Prado atestiguó cómo «muchísimas personas» paraban a Candia por la calle para «felicitarla y darle ánimos», según explicó en declaraciones a los medios. «Muchos ánimos porque la gente de Lugo es consciente de que esa moción es una moción de impulso, con 45 medidas puestas encima de la mesa por el PP para resolver los problemas reales de la ciudadanía», indicó Prado.

Sin embargo, lameta que la respuesta en Galicia a este vuelco político se materialice en «odio, insultos y descalificación». A su juicio, la ciudad amurallada lleva toda esta última legislatura con un gobierno «absolutamente paralizado» y no tuvo conocimiento de que «ningún miembro del bipartito de Lugo» argumentase «por qué no es buena esta moción y qué hicieron ellos en tres años».

Tanto Candia como Prado insistieron en que no han escuchado ninguna razón por la que el Concello lucense esté «funcionando» y critican que la CIG, «el brazo sindical del BNG», traslade su manifestación por el primero de mayo a Lugo. En su opinión, este hecho evidencia que el sindicato va a «hacer ruido, generar crispación y confrontación» en vez de interesarse por «los derechos de los trabajadores». Culpan al bipartito de ello y le piden que «deje ya esa escalada de odio».

La portavoz del PP de Lugo, Elena Candia (c), junto a la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado (i) , ofrece declaraciones a los medios, este jueves en la sede provincial del PP de Lugo. / Eliseo Trigo

En esa misma línea, Prado censura las «descalificaciones» hacia la plataforma 'SOS Salvemos Lugo' —afín al PP y a favor de la moción de censura— y lamenta que se apoye a la de 'Transfuguismo Non, Democracia Si', que «está liderada por un señor que tiene contratos con el ayuntamiento de Lugo, y su mujer también». Además, advirtió que «todo eso se va a acabar, porque a partir del día 7 habrá un gobierno que va a pensar en los lucenses, que va a trabajar por los lucenses y que va a trabajar por Lugo y a tener todo el apoyo del PPdeG».

«El PP tiene la obligación de gobernar»

Mientras, la alcaldable Elena Candia, entusiasmada por la visita de Paula Prado, afeó que «todo el equipo de gobierno» comparta la convocatoria de la movilización en contra antes del pleno de esta tarde. Defiende la victoria del PP en los últimos comicios municipales, que «ganó claramente» con una docena de concelleiros y quedándose «a un puñado de votos» de la mayoría absoluta en Lugo. Trayendo esa misma cuenta al presente, insiste en que al perder el bipartito la mayoría —tras la salida de Reigosa— «el PP tiene la obligación de intentar gobernar».

Candia justifica la moción como un «acto de responsabilidad» en consecuencia de la desestimación por parte del todavía alcalde de Lugo, Miguel Fernández, de un «pacto de estabilidad» propuesto por la «oposición constructiva» de su partido. «Creo que ahora tocaba, desde la moderación, desde la serenidad y desde el absoluto compromiso con la ciudad, intentar gobernar», afirmó. «Lo único que queremos es lo bien para esta ciudad».

Centenares de personas protestan en contra y gritos de «traidora»

La manifestación en oposición a la moción de censura, convovada por la plataforma 'Transfuguismo Non, Democracia Si' para esta tarde, congrega a centenas de personas frente a la casa consistorial de Lugo, coincidiendo con la sesión del último pleno ordinario que presidirá el socialista Miguel Fernández. El portavoz de la plataforma, Lois Pérez, celebra la contestación ciudadana para «visibilizar el descontento, el rechazo y la indignación de una parte muy importante de la sociedad lucense», culpando a las «prácticas llevadas a cabo por el PP de Lugo y la señora Candia» para conseguir llegar a la alcaldía de Lugo.

Antes de iniciar el pleno se han sucedido los silbidos y cánticos contra el Grupo Popular y la edil tránsfuga. El alcalde, Miguel Fernández, ha pedido a los asistentes «ser más inteligentes» y silencio para tratar de evitar tener que desalojar el salón de plenos. De hecho, el pleno tuvo que ser suspendido durante unos minutos, ante los gritos del público asistente de «traidora» y «sinvergüenza» a la edil tránsfuga. El regidor, que ha mandado desalojar a las personas que gritaban contra Reigosa, también ha llamado al orden en varias ocasiones al popular Antonio Ameijide.

La suspensión se ha producido tras una intervención de Elena Candia, quien ha sido interrumpida varias veces por ruidos de silbatos. Alguno de los asistentes han lanzado monedas entre gritos de «carroñeros». «¿Nos quieren silenciosos? Pues no», ha clamado una persona del público, en donde se podía leer en una pancarta: 'Xudas vendeuse por 30 moedas'.

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A la concentración previa han acudido numerosos miembros del PSdeG, encabezados por el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, acompañado por diputados de la Cámara gallega y diferentes alcaldes socialistas de la provincia, así como representantes del BNG. Esta es la segunda concentración que la plataforma convoca en la Praza Maior de Lugo desde que la edil tránsfuga y el PP anunciasen el registro de la moción de censura.