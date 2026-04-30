Un padre y sus hijos menores caen con el coche al río tras una colisión en Negreira

Momentos de enorme angustia y tensión se vivieron este miércoles en Negreira después de que un hombre y sus dos hijos de corta edad cayesen al río Barcala con su coche tras colisionar con otro vehículo junto al campo de la feria.

Los tres salieron con vida del suceso, aunque sufrieron heridas de diversa consideración. También resultó herida la mujer que ocupaba el otro turismo implicado en el siniestro.

El suceso se produjo poco antes de las 19.30 horas en Ponte Negreira, en la rúa de Carreira de San Mauro —kilómetro 0 de la DP-5602—, a la altura del bar Porto.

Según los datos facilitados por la central de emergencias del 112 Galicia, el primer aviso se recibió a las 19.30 horas. En la llamada se alertaba de que dos turismos habían colisionado y de que, tras el impacto, uno de ellos había caído al río, mientras que el otro, un Audi de color negro que llevaba un remolque de pequeñas dimensiones, había acabado impactando contra un muro.

En el coche que se precipitó al agua viajaban un hombre y sus dos hijos, uno de ellos de tres años y el otro también de corta edad. El vehículo quedó volcado y cubierto parcialmente de agua.

El coche en el que viajaban el padre y sus dos hijos se precipitó al río Barcala. / Cedida

Los vecinos bajaron al río a ayudar

Varios vecinos que se encontraban en la zona acudieron de inmediato en su ayuda. Según relata una persona que presenció el accidente y se sumó a los trabajos para sacar a los ocupantes del agua, al menos tres personas bajaron al río para rescatar a la familia.

“Tocoume vivilo en directo e impacta”, señala. El mismo testigo explica que lograron sacar al padre y que estaba consciente: “Sacámolo polo seu propio pé e mesmo razoaba”. “O que máis me afectou foi abrir a porta do coche e ver os nenos”, añade, al tiempo que confirma que los niños habían tragado agua.

Cuando los equipos de emergencias llegaron al lugar, los tres ocupantes del turismo ya se encontraban fuera del coche. El padre fue evacuado en helicóptero medicalizado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago en estado grave, mientras que sus hijos fueron trasladados en ambulancia.

El otro turismo estaba ocupado por una mujer, que también resultó herida y fue trasladada en ambulancia a un centro sanitario.

Estado en que quedó el otro vehículo que se vio implicado en el suceso. / Cedida

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias del 061, GES de Brión, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Negreira y bomberos de Santa Comba. En el operativo también participaron agentes de la Policía Autonómica que se encontraban en la zona en el momento del siniestro.

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El coche ocupado por la mujer herida llevaba un remolque / Cedida

También el alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis, se acercó al lugar del siniestro para interesarse por el estado de los heridos.