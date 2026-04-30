Protesta contra el Estatuto Marco
Un tercio de los médicos secundaron hoy la huelga en los siete grandes hospitales gallegos
Los centros hospitalarios de Vigo y Pontevedra registraron esta mañana el mayor seguimiento de la huelga médica convocada contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.
R.S.
El 26,99 por ciento de los médicos secundaron esta mañana la huelga convocada a nivel nacional contra el borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad en los siete grandes hospitales de Galicia, según datos de la Xunta.
En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 17,69 por ciento, y en su conjunto la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 26,18 por ciento.
En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento del paro alcanzó el 2,75 por ciento de participación.
En términos globales, el seguimiento de la huelga de médicos en el turno de mañana de este jueves fue del 19,61 por ciento en los centros sanitarios de la comunidad. En el total de los dos niveles asistenciales, la huelga contra el Estatuto Marco tuvo un seguimiento del 19,80 por ciento, según datos de la Xunta.
Seguimiento por hospitales
Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 26,35 por ciento en el caso del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña; el 25,09 por ciento en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago; el 18,76 por ciento e el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol; el 25,41 por ciento en el caso del Hospital Universitario Lucus Augusti; el 21,29 por ciento en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 27,81 por ciento en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra; y el 35,96 por ciento en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
Por la tarde el seguimiento bajó al 2,45 por ciento y fue mayor de nuevo en los hospitales, con casi un 3 por ciento de participación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni un euro, ni una finca, ni la casa: tres hermanos renuncian a la herencia y se lo dejan todo a sus hermanas. El motivo emociona a Muros: “Era lo justo”
- La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
- Récord histórico en Galicia: ¿Por qué 4.000 familias renuncian en solo un año a su herencia?
- El efecto dominó de las restricciones a los pisos turísticos en Galicia: en A Coruña caen un 6% las plazas y en Santiago se hunden un 16%
- El gran caos de las balizas V16: casi 900.000 conductores circulan en Galicia en la ilegalidad sin saberlo
- ¿Qué provincia rompe más las normas de tráfico en Galicia? El mapa de sanciones deja claro dónde se incumple más