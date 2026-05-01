Carmen Pumariño, de Startup Galicia: «Ante un futuro incierto, con la IA y la robótica, tener ideas y atreverse a emprender es todavía más importante»

Carmen Pumariño lleva casi una década vinculada a Startup Galicia, la asociación de emprendedores más grande de Galicia: empezó a colaborar en 2017, se incorporó a la directiva en 2021 y desde 2024 es su presidenta. Ahora, la lucense recogerá el Premio Iniciativa Emprendedora del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia el próximo 12 de junio en Santiago, un reconocimiento al papel clave de la asociación en el ecosistema emprendedor gallego tras casi diez años de trabajo conectando, formando y dando visibilidad a cerca de 200 startups de toda la comunidad.

¿Qué implica para la asociación recibir este reconocimiento?

Para nosotros es un orgullo. Llevamos ya casi una década trabajando mucho, con un perfil bastante bajo, conectando la comunidad de emprendedores. Este es el primer reconocimiento que tenemos, como asociación, y nos da mucha satisfacción ver que se empieza a notar nuestro esfuerzo no solo en la asociación sino de cara afuera, a la industria, y al resto de actores del ecosistema que entienden la importancia de las iniciativas emprendedoras con base tecnológica que el día de mañana, al final, van a ser empresas. Estamos alcanzando ese hito que nos propusimos de conseguir visibilidad.

¿Cómo surge el proyecto, tras detectar una necesidad en el sector?

Sí. Los fundadores empezaron a conocer en 2015 y 2016 en eventos de Madrid o Barcelona, gente de Vigo o A Coruña…, y se dan cuenta de lo que está pasando, de que podían crear aquí un ecosistema como el nacional o de otras ciudades. La visión siempre fue conectar todo Galicia. Vieron esa necesidad, y lo que hoy todos sabemos, que talento hay y ganas también y solo había que empujarse y ayudarse unos a los otros.

Para quien no esté familiarizado con vosotros, ¿cómo contribuís al ecosistema emprendedor de la comunidad?

Nuestra misión siempre fue conectar, formar y visibilizar. Conectar emprendedores entre si, con empresas, con inversores… También nos acercamos a los universitarios que quieren emprender, hacemos mucho trabajo de formación viendo las necesidades que hay y damos visibilidad a lo que está ocurriendo tanto en las startups que ya llevan más tiempo como, sobre todo, en las nuevas, porque cuando empiezas el camino es mucho más largo difícil.

Uno de vuestros servicios más reconocidos es el mapa de start-ups. ¿Qué implica tener un escaparate como ese?

Es imprescindible. Surgió en el 2019, cuando la directiva vio la necesidad también de demostrar que hay startups en toda Galicia, desde Ribadeo a Carballiño y a Tui. Yo de aquellas vivía en Madrid y escuchabas a perfiles del ecosistema emprendedor nacional que se preguntaban que qué había en Galicia, porque destacaban solo dos o tres startups. Pero no, mira el mapa, hay cerca de 200. Es muy importante porque como asociación tenemos visibilidad a nivel estatal e internacional y es la forma más fácil de conectarse y que haya un sitio donde se pueda ver dónde está la iniciativa privada emprendedora, porque si no no hay donde buscarla.

La visión que llega al público suele ser negativa, falta de emprendimiento y de apoyo institucional. ¿Es más difícil emprender ahora que antes o que fuera de España?

Más difícil que antes no, de hecho a día de hoy es muy fácil emprender porque tenemos gran cantidad de medios y facilidades, que no vienen de la administración pública sino del propio ecosistema. ¿Y si es más difícil aquí? Yo creo que es la idiosincrasia europea. De hecho la UE está intentando cambiar esto ahora, con la ventanilla única para ser capaz de constituir una empresa en 48 horas en cualquier país, intentando ser competitivos a nivel internacional como UE. ¿Que tenemos trabas de la administración pública? Pues los impuestos, que hay que pagar, darse de alta como autónomo… España tiene una alta capa impositiva pero no es tan diferente a la de Francia u otros países.

¿Y hay suficiente apoyo institucional?

En el conjunto de Europa en general lo que intentan es compensar esta parte impositiva con mucha ayuda pública. Ahora en España y en Galicia estamos en un momento con mucha inversión de dinero público para la innovación y la transición tecnológica y el emprendimiento en general.

Ya para finalizar, ¿qué le dirías a esas personas que quieren emprender pero no se animan por miedo o por no saber por dónde empezar?

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Que se animen, que no tengan miedo a tomar riesgos e incluso a fallar, que así es como se aprende. Y la sociedad hacia la que vamos, con la inteligencia artificial y la robótica, que van a cambiar la forma en la que trabajamos y un futuro de dentro de 5 o 10 años tan incierto, si cuadra es todavía más importante a día de hoy tener criterio, tener ideas y probar. Y que se atrevan a acercarse a nosotros, a preguntar.