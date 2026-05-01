España suma 12 muertes por enfermedad meningocócica este año antes del caso de Ourense

La muerte de una niña de 11 años en Ourense por una sospecha de infección meningocócica invasora ha vuelto a poner el foco sobre una enfermedad poco frecuente, pero de evolución rápida y potencialmente mortal. La Consellería de Sanidade ha activado el protocolo de salud pública y ha citado a 104 contactos estrechos de la menor para recibir tratamiento preventivo, mientras se completa el estudio microbiológico del caso.

El fallecimiento llega en un año en el que España ya había contabilizado 110 casos de enfermedad meningocócica hasta la semana epidemiológica 16, con datos acumulados entre el 29 de diciembre de 2025 y el 19 de abril de 2026. De ellos, 104 estaban confirmados y se habían registrado 12 muertes, lo que sitúa la letalidad provisional en el 10,9%. En ese balance oficial, Galicia aparecía con 6 casos acumulados, 5 confirmados y ningún fallecimiento, por lo que el caso de Ourense no estaría incluido todavía en esa estadística si finalmente se confirma como infección meningocócica invasiva.

El serogrupo B continúa siendo el más relevante en España. El último informe semanal del Centro Nacional de Epidemiología recoge 40 casos por meningococo B en 2026, con 7 defunciones y una letalidad del 17,5%. Le siguen, a distancia, los casos por serogrupos W e Y, aunque una parte de los diagnósticos aparece aún como serogrupo desconocido.

La vigilancia sanitaria ha detectado este año otros episodios graves. En enero, una niña de 5 años murió en Villablanca, Huelva, por un cuadro fulminante de sepsis meningocócica. En marzo falleció una menor de 17 años en Dénia, Alicante, tras ingresar con meningitis. Y en abril se notificó la muerte de una niña de 5 años en Vélez-Málaga por una posible meningitis bacteriana, aunque en ese caso el origen y el tipo estaban todavía pendientes de determinación.

Una enfermedad de evolución muy rápida

La enfermedad meningocócica invasora está causada por la bacteria Neisseria meningitidis y puede presentarse como meningitis, sepsis o ambas. Su evolución puede ser muy rápida, de ahí que los protocolos se activen con urgencia ante los contactos estrechos. El Centro Nacional de Epidemiología recuerda que la bacteria puede colonizar la nasofaringe sin causar síntomas y que menos del 1% de los portadores desarrolla la enfermedad, pero recomienda quimioprofilaxis a convivientes y personas con contacto estrecho con un caso.

En Galicia, el Sergas explica que la enfermedad meningocócica tiene dos formas clínicas principales, septicemia y meningitis, y que los serogrupos B y C son los de mayor importancia en la comunidad. La página de salud pública autonómica remite al protocolo de vigilancia y control para las recomendaciones de quimioprofilaxis cuando aparece un caso.

Reino Unidos: dos muertos en un brote de meningococo B en Kent

El caso de Ourense se conoce semanas después de que Reino Unido afrontase uno de los focos europeos más relevantes de este año. La Agencia de Seguridad Sanitaria británica investigó en marzo un brote de enfermedad meningocócica invasora vinculado a Canterbury, en el condado de Kent, con conexiones epidemiológicas con la Universidad de Kent y posibles exposiciones en un local nocturno.

Según el último balance oficial británico, a fecha 1 de abril había 21 casos confirmados, todos ellos de meningococo B, y dos fallecidos desde el inicio del incidente. Todos los casos requirieron hospitalización. La autoridad sanitaria británica anunció que no publicaría más actualizaciones salvo que hubiera novedades relevantes, al pasar el brote de incidente reforzado a incidente estándar.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades evaluó como muy bajo el riesgo para la población general de la UE y el Espacio Económico Europeo. El organismo europeo subrayó, además, que los brotes de meningitis por Neisseria meningitidis suelen producirse en pequeños grupos vinculados a contactos estrechos o a lugares de concentración de personas, y que no se expanden en la comunidad como lo haría un virus respiratorio.