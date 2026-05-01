Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Licitada la integración ambiental de Alfonso MolinaNadia Calviño en A CoruñaNuevas aperturas en Marineda CityEl Dépor se juega el ascenso a PrimeraCampamentos de verano en A Coruña¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el puente del 1 de mayo?Espacio Coruña anuncia nuevas aperturasDoble terraza y vistas privilegiadas a la ría de A CoruñaEl 'día espejo' del eclipse en A Coruña
instagramlinkedin

Muere una niña de 11 años en Ourense por una posible infección de meningitis

Se ha realizado la búsqueda y control de todos los contactos más próximos a la pequeña, 104 personas en total, para descartar contagios

Complejo hospitalario de Ourense

Complejo hospitalario de Ourense / Iñaki Osorio

RAC

La Consellería de Sanidade ha confirma el fallecimiento de una niña ourensana de 11 años en el Complejo Hospitalario de Ourense (CHUO) en el que estaba ingresada con sospecha de infección meningocócica invasora. Ante dicha sospecha se activó el protocolo vigente publicado por la Dirección Xeral de Saúde Pública.

Según informa la Consellería de Sanidade, además de las actuaciones correspondientes al sistema asistencial en relación con los contactos estrechos familiares y sanitarios, desde el Departamento Territorial de Sanidade de Ourense se realizó la búsqueda de los contactos estrechos de los últimos 10 días dentro de su ámbito educativo y social.

Estos contactos estrechos (104), todos identificados ya, están citados este jueves por la tarde y este viernes para recibir la quimioprofilaxis recomendada por los protocolos de actuación en estos casos.

Sanidade lamenta el fallecimiento de la niña y traslada sus condolencias a la familia. Galicia decidió ampliar las pautas de vacunación frente a esta patología y, desde este mismo mes de mayo será la primera comunidad en administrar a los niños y niñas de 12 años la protección frente a la forma más frecuente de la meningitis.

Noticias relacionadas y más

De esta forma, los menores que acudan al centro de salud a la revisión de los 12 años recibirán ya la nueva dosis frente al meningococo B. La vacunación frente a esta enfermedad bacteriana ya estaba prevista en el calendario de inmunización a los 2 y a los 4 meses, más una dosis de recuerdo al hacer 1 año. Ahora, las niñas y niños que no tengan esa pauta completa recibirán dos dosis a los 12 años y, el resto, una sola dosis.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni un euro, ni una finca, ni la casa: tres hermanos renuncian a la herencia y se lo dejan todo a sus hermanas. El motivo emociona a Muros: “Era lo justo”
  2. La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
  3. La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
  4. Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
  5. Récord histórico en Galicia: ¿Por qué 4.000 familias renuncian en solo un año a su herencia?
  6. El efecto dominó de las restricciones a los pisos turísticos en Galicia: en A Coruña caen un 6% las plazas y en Santiago se hunden un 16%
  7. El gran caos de las balizas V16: casi 900.000 conductores circulan en Galicia en la ilegalidad sin saberlo
  8. ¿Qué provincia rompe más las normas de tráfico en Galicia? El mapa de sanciones deja claro dónde se incumple más

Muere una niña de 11 años en Ourense por una posible infección de meningitis

Muere una niña de 11 años en Ourense por una posible infección de meningitis

España suma 12 muertes por enfermedad meningocócica este año antes del caso de Ourense

España suma 12 muertes por enfermedad meningocócica este año antes del caso de Ourense

Las señales de la meningitis, una infección poco frecuente pero grave y de evolución rápida

Las señales de la meningitis, una infección poco frecuente pero grave y de evolución rápida

Las familias de 70.000 alumnos se desentienden de Abalar para conocer la evolución académica de sus hijos

Las familias de 70.000 alumnos se desentienden de Abalar para conocer la evolución académica de sus hijos

Los trenes regionales entre A Coruña y Vigo pierden más de 8 minutos en cada viaje por el mal estado de las vías

Los trenes regionales entre A Coruña y Vigo pierden más de 8 minutos en cada viaje por el mal estado de las vías

De la segregación a la persecución: los 30 casos de discriminación que denunciaron los gitanos de Galicia en los primeros meses de 2025

De la segregación a la persecución: los 30 casos de discriminación que denunciaron los gitanos de Galicia en los primeros meses de 2025

Lugo, entre protestas y aplausos: el PP defiende su «obligación de gobernar» y pide frenar el «odio» mientras crece la contestación a su moción

Lugo, entre protestas y aplausos: el PP defiende su «obligación de gobernar» y pide frenar el «odio» mientras crece la contestación a su moción

Pilar Fernández regresa a Galicia como número dos de la Fiscalía Superior

Pilar Fernández regresa a Galicia como número dos de la Fiscalía Superior
Tracking Pixel Contents