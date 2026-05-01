Galicia acelera demasiado: uno de cada 25 vehículos es multado… y estas son las zonas más 'calientes'

Galicia pisa el acelerador más de la cuenta. En tan solo siete días, los controles en las carreteras gallegas dejaron al descubierto un patrón que cuesta corregir: más de 6.300 vehículos fueron interceptados por exceso de velocidad, casi un millar al día, entre los más de 157.000 controlados. Uno de cada 25 conductores acabó denunciado, una proporción que revela un hábito tan extendido como peligroso. Y el mapa provincial dibuja un contraste que no encaja con el volumen de tráfico: Ourense y Lugo lideran la tasa infractora, mientras que A Coruña y Pontevedra, pese a concentrar la mayor parte de los desplazamientos, quedan por debajo de la media. Una semana basta para confirmar lo que Tráfico viene advirtiendo desde hace años: la velocidad sigue siendo el exceso más arraigado en las carreteras gallegas, especialmente en el interior, donde la rutina y la confianza juegan malas pasadas.

Es la infracción estrella al volante. En Galicia, siete de cada diez multas de Tráfico son por exceso de velocidad, frente al 40% del conjunto del país. Una mayor dependencia del vehículo por su dispersión geográfica y una extensa red de travesías, con cambios en la limitación de 90 o 70 km/h a 50 en trayectos cortos, explican buena parte de este volumen de sanciones por sobrepasar los límites, ya sean genéricos o específicos. Durante la campaña especial de vigilancia del lunes 13 al domingo 19 de abril, las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia vigilaron a un total de 157.188 vehículos y formularon 6.335 denuncias por exceso de velocidad, según datos facilitados por la Jefatura de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan todos los centros territoriales de la comunidad. Traducido a cifras comprensibles: uno de cada 25 coches acabó multado, lo que revela una tasa infractora del 4%.

Provincias

En el reparto provincial, Ourense lidera la tasa de infracción, con un 5,39 % de vehículos denunciados (607 de los 11.250 vigilados), seguida de Lugo, que alcanza el 4,93 % (1.858 de 37.690 controlados). Aunque son las provincias con menos tráfico, el balance muestra que son proporcionalmente donde más se pisa el acelerador.

En cambio, A Coruña (3,64%) y Pontevedra (3,49%), que concentran la mayor parte de los desplazamientos y del censo de conductores, presentan tasas de denuncia inferiores a la media gallega. Durante el operativo de vigilancia de abril, en las carreteras coruñesas fueron interceptados casi 2.200 conductores a más velocidad de la permitida (de los más de 60.200 controlados); y en las pontevedresas, cerca de 1.700 (de casi 48.000 inspeccionados).

Censo de conductores

Si se cruzan estos resultados con el peso demográfico de cada provincia, la conclusión es más contundente: Lugo y Ourense protagonizan más denuncias de las que les correspondería por número de conductores, mientras que A Coruña y Pontevedra aportan menos. O lo que es lo mismo, la probabilidad de acabar multado en un control de velocidad es mayor en el interior que en la costa.

Dentro del mapa nacional, Galicia protagoniza una tasa de infracción ligeramente inferior a la media nacional. En concreto, dos puntos menos. De los más de 1,25 millones de vehículos controlados en el conjunto del país durante la campaña de vigilancia de abril, más de 78.000 fueron denunciados, lo que supone un 6,2% de los controlados, frente a algo más del 4% en Galicia.

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Y en cuanto al peso de las infracciones detectadas en las carreteras gallegas sobre el conjunto del país, suponen el 8%, dos puntos por encima del porcentaje que suman los conductores censados en la comunidad sobre el total nacional.