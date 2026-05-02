Un hombre agrede a sus perros en Galicia en unos vídeos difundidos en redes: denuncian un presunto caso de maltrato animal
La asociación pontevedresa de rescate animal Cadeliños, con sede en Barro, dispone de imágenes de un hombre pegando a sus mascotas y reclama la intervención de las administraciones tras «casi dos años intentando que hagan algo»
Marta Clavero
La Asociación de Rescate Animal Cadeliños, con sede en Barro (Pontevedra), ha difundido en sus redes sociales un presunto caso de maltrato animal que, según asegura el colectivo, se estaría produciendo en una vivienda de Narón, en A Coruña.
La entidad cuenta con vídeos cedidos por una mujer, testigo de los hechos que lleva dos años denunciando esta situación, en los que se vería a un hombre golpeando a sus mascotas, además de imágenes del supuesto estado de desnutrición y abandono en el que se encontrarían los animales, que residen en una especie de patio lleno de excrementos.
En la publicación, compartida este miércoles 29 de abril, Cadeliños sostiene que la situación se prolonga desde 2024 y denuncia que, pese a haber pedido ayuda en varias ocasiones, el caso continúa sin una solución definitiva.
«Llevamos casi dos años intentando que hagan algo y no hay manera», afirma la asociación, que asegura que por esa vivienda pasan perros de forma continuada: «Desaparecen tres y al día siguiente tiene cinco».
«Lloran, ladran y sufren»
El colectivo describe a los animales en condiciones «lamentables» y apunta a la posible falta de documentación, cuidados veterinarios y alimentación adecuada. Según su relato, los perros «lloran, ladran y sufren», mientras que el hombre que los tendría a su cargo «solo les grita». La asociación recalca que los vídeos de las supuestas agresiones «están donde tienen que estar» y sostiene que se trataría de un caso de «maltrato continuado a diferentes perros».
Cadeliños pide ahora colaboración ciudadana para que las autoridades actúen y se impida al presunto responsable volver a tener animales bajo su cuidado. «Por favor, necesitamos ayuda, que alguien le impida a esta persona tener bajo su cuidado cualquier tipo de ser vivo. Hay que pararlo ya», reclama la entidad en su mensaje.
La asociación también asegura que ha contactado con la Policía Local de Narón, el Concello y diferentes protectoras, sin que hasta ahora se haya puesto fin a la situación denunciada. En su publicación, Cadeliños facilita los teléfonos del Concello de Narón y de la Policía Local para reclamar intervención ante los hechos.
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