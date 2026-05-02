Méndez acusa a Elena Candia de hacer un "uso partidista" de la Axencia Galega de Turismo: "La usa como moneda de cambio para intentar hacer una compra de voluntades"

La batalla política continúa en Lugo a pocos días de que se celebre la votación, el próximo 7 de mayo, de la moción de censura presentada por el PP, con el apoyo de la exedil socialista María Reigosa, para que Elena Candia llegue al bastón de mando. Sobre esta cuestión se pronunció este sábado, una vez más, el PSdeG y es que su secretaria de Organización, Lara Méndez, denunció un "uso fraudulento de las instituciones públicas por parte del Partido Popular", con el foco puesto en las supuestas labores desarrolladas por Candia.

A partir del verano de 2022, explicó, cuando Candia anunció que iba a ser alcaldable por el PP en Lugo, "empieza a haber un chorro de gastos a distintos colectivos, ya sean subvenciones, explotaciones o comisiones de fiestas, a veces directamente y otras a través de empresas". Esto, señaló Méndez, sirve como "moneda de cambio para intentar hacer una compra de voluntades".

La socialista acusó, así, a Candia de hacer un uso "oportunista y partidista" de la Axencia Galega de Turismo, todo esto, puntualizó, sin formar parte del Ejecutivo de la Xunta, "lo que agrava todavía más ese uso fraudulento". Para ilustrar esta cuestión, el PSdeG habría pedido los expedientes de "contratos menores" de los últimos cuatro años.

Aun a la espera de tener los de 2025 y 2026, Méndez expuso varios ejemplos de lo encontrado en estos contratos: "En la fiesta de A Piringalla se paga por una orquesta 5.445 euros y quien tramita esa factura es una empresa de A Coruña que se dedica a la compraventa, alquiler y reparación de vehículos. En las de As Gándaras pasa algo similar, hay otra contratación y es a una ingeniería técnica de inspección y control".

Esto, insistió, "no es algo aislado", sino que forma parte de "un patrón de comportamiento, tanto personal como político, que tiene la señora Candia". Cuestionada sobre si tomarán medidas, Méndez señaló que, a falta de valorar cuál es el alcance real, "no descartamos ninguna vía".

¿Opta Reigosa a la plaza en Litoral?

A preguntas de los medios de comunicación, acompañada Méndez por la portavoz del PSdeG en la Deputación de Lugo, Pilar García Porto, y la coordinadora comarcal de la formación, Ana Abelleira, las socialistas señalaron que conocían que Reigosa estaba interesada en la plaza de la comisión de servicios en la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, correspondiente a la Jefatura del Servicio del Litoral en Lugo, sacada en medio de la tormenta política, y que encaja con el perfil de la exsocialista.

Después de que Reigosa comunicase que no se presentaría, tras las acusaciones de PSdeG y BNG, de ser "una plaza a medida", insistieron en que esta sabía "que si se presenta estaría cometiendo una infracción posiblemente delictiva, llamada soborno, que podría demostrarse que era el pago por el voto de la moción de censura, o bien cohecho o prevaricación". "Sería muy arriesgado presentarse a esa plaza", zanjaron.