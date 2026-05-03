Muere una mujer tras caerse de la Muralla de Lugo: la Policía Nacional investiga los hechos
La Policía Nacional investiga las circunstancias del fallecimiento, para concretar si se trató de una caída accidental o había intenciones autolíticas
EP
Una mujer ha fallecido tras caerse de la Muralla de Lugo en la madrugada de este domingo y la Policía Nacional se encuentra investigando los hechos para determinar si fue un suceso accidental o de un intento autolítico.
Tal y como ha confirmado la Policía Nacional, consultada por la agencia Europa Press, recibieron la llamada de un viandante sobre las 6.00 horas, que alertaba de la presencia de una mujer herida entre las puertas del Carme y de Santiago, a la altura del pub Lume.
Hasta allí se desplazaron los agentes, que comprobaron que la mujer tenía una herida muy grave en la cabeza, por lo que fue trasladada en ambulancia al hospital de Lugo. Finalmente, falleció por la gravedad de la lesión que presentaba.
Ahora, la Policía Nacional investiga las circunstancias del fallecimiento, para concretar si se trató de una caída accidental o había intenciones autolíticas.
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