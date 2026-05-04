Galicia incrementa el precio de la vivienda protegida y ofrecerá ayudas a los promotores para su construcción

El incremento del coste de las materias y la mano de obra lleva a la Xunta a incrementar, una vez más, los precios máximos de la vivienda protegida para que los promotores continúen apostando por ella. Así lo trasladó este lunes la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, quien señaló que "la construcción de vivienda protegida es complicada".

Para incentivar que los promotores sigan construyendo, la Xunta anunció también ayudas para ellos. De este modo, aquellas viviendas protegidas de régimen especial que se construyan en alguno de los PIAS como el de Pontevedra, tendrán ayudas de hasta 42.500 euros por vivienda.

Además, subirá los límites del IPREM para el acceso a la vivienda protegida. De este modo, para una familia de tres pasa de los 2.625 euros a los 3.971.

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