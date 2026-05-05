Galicia suma 118 banderas azules para el verano, consolidándose como la tercera comunidad con más distintivos

Galicia será, un año más, la tercera comunidad autónoma que más banderas azules ondeará en sus arenales durante este verano, tras hacerse con 118 distintivos —diez más que el pasado año— en 38 concellos. De hecho, todas las playas gallegas que cursaron una candidatura a los galardones que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) lograron hacerse con la insignia.

Con respecto al pasado año, Galicia no pierde ninguna de las banderas que ya le habían sido concedidas. Además, recupera el distintivo tras no lograrlo el año pasado en Ponzos (Ferrol), A Concha y Morouzos (Ortigueira), Coroso (Ribeira), Pasadas (Barreiros) y Loira (Marín). Mientras, otros cuatro arenales se hacen con el galardón por primera vez. Son las de Niñóns (Ponteceso), O Laño (Poio), Pampaído (Sanxenxo) y la playa fluvial de Os Franceses (A Veiga). Precisamente, esta última incorporación hace que la comunidad cuente con este distintivo en al menos un arenal de sus cuatro provincias.

En este sentido, Pontevedra se mantiene como la segunda provincia de todo el país con más distintivos, un total de 56, solo por detrás de Alicante, que cuenta con 77 banderas azules. Muy cerca del podio se sitúa también A Coruña que, con 44 galardones, se ve únicamente superada por Málaga, que logró uno más. Por su parte, los arenales lucenses logran 17 distintivos y Ourense se hace con uno.

En conjunto, la comunidad recibe una de cada seis banderas azules concedidas en todo el Estado. Solo la Comunidad Valenciana, con 152, y Andalucía, con 143, logran más distintivos.

Un número que, en el caso gallego, podría ser incluso mayor. Según defiende Adeac, el galardón solo se otorga a los arenales cuya calidad del agua sea excelente y se valoran además otros criterios como la seguridad, la accesibilidad, la dotación de servicios, así como la gestión ambiental y la sostenibilidad. Sin embargo, concellos de todos los signos políticos han renunciado a cursar sus candidaturas por el coste económico que les suponen o por entender que el distintivo se enfoca, sobre todo, en los servicios que tienen los arenales.

«No es un distintivo medioambiental ni de la calidad de las aguas. Eso no se valora en absoluto, solo los servicios y a nosotros no nos aportaba absolutamente nada, entonces renunciamos», explicaba Juan González, alcalde de Nigrán, a este diario en 2023. En ese grupo de concellos que renuncian a ondear una bandera azul en sus arenales se encuentran joyas del litoral gallego como O Grove, Vilanova de Arousa, Rianxo o Cangas, que desistió el pasado año de presentar candidaturas por falta de presupuesto para los socorristas.

Sanxenxo, líder indiscutible

En este contexto, Sanxenxo se sitúa un año más como el ayuntamiento de toda España con más distintivos, un total de 18. De cara a este verano, logró que por primera vez el arenal de Pampaído se uniese al selecto grupo de las banderas azules.

Le sigue Vigo, que tras recuperar el pasado año la enseña en la playa de O Mende, mantiene de cara al próximo verano 12 playas con distintivo. Lejos ya, aparecen dos concellos con seis galardones cada uno: Arteixo y Baiona.

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Además de las playas, también tendrán bandera once puertos deportivos, uno menos que el pasado año. Seis se sitúan en la provincia de Pontevedra, cuatro en la de A Coruña y uno en la de Lugo. Finalmente, Adeac reconoce 18 centros de interpretación o aulas de la naturaleza como centros azules en la comunidad.