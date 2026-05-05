Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A Coruña, en el 'top 30' de los MIRXXV PREMIOS OPINIÓN de Música de RaízEl Dépor retira sus murales de la plaza de PontevedraCómo colaborar con la Cocina Económica de A CoruñaSuceso en FisterraEl Leyma, abierto a organizar en el Coliseum la 'final four' por el ascensoEl bingo 'drag' que revoluciona el tarde en A Coruña
instagramlinkedin

Ciberdelincuencia

Estafan 18.000 euros a una vecina de Ponteareas de 71 años haciéndose pasar por la Guardia Civil

Los autores se hicieron pasar por agentes a través de una videollamada, con uniforme y credenciales

La Guardia Civil advierte sobre esta nueva estafa a través del correo electrónico.

La Guardia Civil advierte sobre esta nueva estafa a través del correo electrónico. / Guardia Civil

Víctor P. Currás

Vigo

Nueva modalidad de ciberdelicuencia en Galicia. La Guardia Civil recogió el pasado 29 de abril la denuncia de una mujer a la que le estafaron 18.340 euros después de que se hicieran pasar por agentes de la Benemérita. La víctima es una mujer de 71 años de Pnoteareas que previamente había recibido un mensaje relativo a un cargo por dicha cantidad.

Los autores de la estafa se hicieron pasar por un efectivo de la Guardia Civil con todo lujo de detalles. A través de una videoconferencia mostraron uniforme y credenciales reales para lograr persuadir a la víctima. Es por ello que la mujer realizó la citada transferencia.

Recomendaciones para evitarlo

Desde la Guardia Civil alertan que nunca realizan llamadas de este tipo, por lo que se debe desconfiar de las mismas. Es por ello que recomiendan evitar o enviar copias de documentación personal en Internet o redes sociales. También desconfiar de quienes requieran estos archivos para cualquier trámite online, incluidas las búsquedas de trabajo.

Noticias relacionadas

Entre los consejos que trasladan a la ciudadanía también está evitar tener copias del DNI y otros documentos en el correo electrónico o desconfiar si un precio de venta es muy bajo respecto al detectado en un comercio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni un euro, ni una finca, ni la casa: tres hermanos renuncian a la herencia y se lo dejan todo a sus hermanas. El motivo emociona a Muros: “Era lo justo”
  2. La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
  3. La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
  4. La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
  5. Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
  6. El efecto dominó de las restricciones a los pisos turísticos en Galicia: en A Coruña caen un 6% las plazas y en Santiago se hunden un 16%
  7. El gran caos de las balizas V16: casi 900.000 conductores circulan en Galicia en la ilegalidad sin saberlo
  8. ¿Qué provincia rompe más las normas de tráfico en Galicia? El mapa de sanciones deja claro dónde se incumple más

Estafan 18.000 euros a una vecina de Ponteareas de 71 años haciéndose pasar por la Guardia Civil

Estafan 18.000 euros a una vecina de Ponteareas de 71 años haciéndose pasar por la Guardia Civil

Pere Navarro, en A Coruña, categórico sobre la baliza V-16: “Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás"

Pere Navarro, en A Coruña, categórico sobre la baliza V-16: “Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás"

Por qué Galicia lidera los atropellos: casi uno de cada cuatro muertos en carretera es peatón

Por qué Galicia lidera los atropellos: casi uno de cada cuatro muertos en carretera es peatón

Galicia suma 118 banderas azules para el verano, consolidándose como la tercera comunidad con más distintivos

Galicia suma 118 banderas azules para el verano, consolidándose como la tercera comunidad con más distintivos

Sanidade quiere acortar un 30% el tiempo de diagnóstico para las enfermedades raras: así es la hoja de ruta para conseguirlo

Sanidade quiere acortar un 30% el tiempo de diagnóstico para las enfermedades raras: así es la hoja de ruta para conseguirlo

Galicia se mantiene como la octava comunidad que menos denuncias de okupación registra: 277 casos en todo 2025

Galicia se mantiene como la octava comunidad que menos denuncias de okupación registra: 277 casos en todo 2025

Casi el 40% de los concellos gallegos lleva meses operando sin contar con presupuestos nuevos

Casi el 40% de los concellos gallegos lleva meses operando sin contar con presupuestos nuevos

Galicia suma 32.735 actos asistenciales suspendidos por la huelga médica de la pasada semana

Galicia suma 32.735 actos asistenciales suspendidos por la huelga médica de la pasada semana
Tracking Pixel Contents