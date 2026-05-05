Por qué Galicia lidera los atropellos en carretera: casi uno de cada cuatro muertos en carretera es peatón

La Galicia que camina a diario por el borde del asfalto convive desde hace años con un riesgo que queda reflejado en las negras estadísticas de Tráfico: el del atropello en carretera. En una comunidad marcada por la dispersión poblacional y aldeas que crecieron pegadas a la vía, miles de vecinos cruzan cada día la carretera para tareas tan básicas como comprar el pan, recoger medicinas o tirar la basura. Son trayectos breves, cotidianos, pero realizados en entornos sin arcén, con escasa iluminación y sin pasos de peatones. Ese cóctel convierte cada desplazamiento en una maniobra de supervivencia, especialmente para una población envejecida que tarda más en cruzar y que, en demasiadas ocasiones, no utiliza prendas reflectantes. El resultado es un perfil de víctima muy definido: edad media cercana a los 80 años, recorridos de apenas unos metros y una visibilidad casi nula.

Las cifras explican la magnitud del problema: más de 140 peatones fallecidos en vías interurbanas en la última década, con Galicia registrando la tasa más alta de España y A Coruña concentrando más de la mitad de los casos de la comunidad. El cambio de hora, la falta de transporte público adaptado al rural y la presencia de bares y servicios a pie de carretera agravan un escenario donde el asfalto actúa como frontera y amenaza. Las autoridades insisten en un gesto tan simple como decisivo —ponerse el chaleco reflectante antes de salir— mientras intensifican charlas, reparto de material y vigilancia. Porque en una comunidad donde la vida se hace a pie de carretera, la visibilidad se ha convertido en la última línea de defensa.

Durante la jornada Peatones y Seguridad Vial celebrada este martes en A Coruña, la DGT volvió a poner el foco en una de las heridas abiertas del tráfico gallego: los atropellos. Eloy Bedoya, subdirector adjunto del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, expuso unos datos que retratan con crudeza la magnitud del problema. En Galicia, casi uno de cada cuatro fallecidos en vías interurbanas es peatón. Solo Lugo se desmarca ligeramente, con un 14%. Ourense encabeza la estadística, con un 26%; A Coruña le sigue de cerca, con un 25%; y cierra la lista la provincia lucense.

A escala estatal, 2024 dejó 320 atropellos mortales entre carretera y ciudad, un 18% del total de víctimas. Son cuatro puntos menos que hace cuatro años, pero la cifra sigue siendo elevada.

El estudio presentado por Bedoya también dibuja el perfil del conductor implicado en estos siniestros. La mayoría son hombres: un 73% en los atropellos con heridos y un 82% en los mortales. Llama la atención que entre un 32% y un 39% no tenía infracciones previas en su historial; y que entre un 75% y un 80% no había recibido sanciones en los tres años anteriores. En el extremo contrario, solo entre un 1,7% y un 2,4% acumulaba tres o más sanciones recientes.

¿Y quiénes son los peatones gallegos que se mueven por estas carreteras y ciudades? El estudio revela que el 94% camina a diario o varias veces por semana en zonas urbanas. El 72% cruza por pasos de cebra sin semáforo, el 78% lo hace en pasos regulados y un 33,7% admite cruzar fuera de los pasos habilitados.