¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
Galicia contará este año con 118 banderas azules y se consolida como la tercera comunidad autónoma con más distintivos
Galicia lucirá este verano un total de 118 banderas azules, diez más que el año anterior, consolidándose de esta manera como la tercera comunidad autónoma con más distintivos. Según ha informado este martes la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), los distintivos de la comunidad gallega se extenderán por los arenales de 38 municipios.
La bandera azul ondeará en las mismas playas de A Coruña que el año pasado: As Lapas, Orzán-Matadero, Oza, Riazor y San Amaro se encuentran en el listado de arenales con este distintivo, mientras que en la provincia figuran la playa de Caión, en A Laracha; A Salsa (Repibelo), Barrañán, Combouzas, Porto de Suevos, Sabón y Valcobo, en Arteixo; Gandarío, en Bergondo; A Ribeira, playa Grande y Perbes-Andahío, en Miño; y Bastiagueiro, Espiñeiro, Mera, Naval y Santa Cristina, en Oleiros.
La provincia de A Coruña suma un total de 44 banderas azules y se sitúa en segunda posición tras Ponvedra, que obtiene 56. La de Ourense se estrena este año en la lista con la playa fluvial de Os Franceses.
A la lista de este verano se unen por primera vez los arenales de Niñóns, en Ponteceso; O Laño, en Poio; Pampaído, en Sanxenxo; y la playa fluvial de Os Franceses, en A Veiga. Y un total de seis playas recuperan la distinción: Loira, en Marín; Pasadas, en Barreiros; Ponzos, en Ferrol; A Concha y Morouzos, en Origueira; y Coroso, en Ribeira.
Un total de 794
España revalidó este año su liderazgo mundial en 'Banderas Azules' al alcanzar un total de 794 distintivos en 2026, lo que supone 44 más que el año anterior.
Del total, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y seis a embarcaciones turísticas, en el marco de un programa que cumple 40 ediciones consecutivas y que ya está presente en 51 países y más de 5.000 localizaciones.
Asimismo, según ha indicado Adeac, España concentra el 15% de las 'Banderas Azules' de playas a nivel global y suma 14 nuevos arenales distinguidos por primera vez.
Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana lidera el ranking de playas con 151 distintivos en 48 municipios (nueve más que 2025), seguida de Andalucía (143 y +5) y Galicia (118 y +10) y Cataluña (101).
Tras ellas, destacan también Canarias (52 y +5), Baleares (33 y +1), Murcia (33 y +4), Asturias (16 y +2), Cantabria (11), Extremadura (8 y +1), País Vasco (4), Melilla (3 y -1), Ceuta (2) y Madrid (1).
En cuanto a los puertos deportivos, es Cataluña quien encabeza la clasificación con 24 distinciones (+1), por delante de Andalucía (22 y +2), la Comunidad Valenciana (20 y +1), Baleares (14) y Galicia (11 y -1).
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