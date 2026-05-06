El ornitólogo gallego que documenta aves en los confines del Atlántico Sur

Ricardo Hevia, ornitólogo gallego natural de Cariño, en A Coruña, permanece a bordo del MV Hondius sin síntomas, en mitad de una expedición que lo ha llevado a algunos de los enclaves más remotos del planeta para documentar aves pelágicas.

A sus 50 años, Hevia es una figura conocida entre los aficionados a la ornitología en Galicia.

Miembro de sociedades gallegas vinculadas a la observación de aves, trabaja en una consultora ambiental y acumula una larga trayectoria de salidas, viajes y registros ornitológicos.

Su nombre figura, además, entre los reconocidos con tres «Premios Raro», galardones con los que la comunidad ornitológica distingue cada año las observaciones más destacadas de aves poco frecuentes en Galicia.

El pasado 1 de abril zarpó desde Ushuaia, en Argentina, para embarcarse en una travesía de 34 noches por el Atlántico Sur. La ruta incluía paradas en lugares de fuerte carga geográfica e histórica: las islas de San Pedro, en Georgia del Sur; Gough Island; Santa Elena, conocida por haber sido prisión de Napoleón; Ascensión y Tristán da Cunha, considerado el asentamiento humano más aislado del mundo, a unos 2.500 kilómetros de la costa sudafricana.

El viaje se realiza a bordo del MV Hondius, un buque rompehielos de 110 metros de eslora, propiedad de una compañía holandesa y preparado para la navegación polar. Durante la travesía, Hevia y sus compañeros buscan avistar y documentar especies como petreles, pardelas, albatros y pingüinos.

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En la imagen, el ornitólogo aparece en un autorretrato junto a dos compañeros durante una observación en Estaca de Bares, uno de los grandes puntos de referencia para la observación de aves marinas en Galicia.