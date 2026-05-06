Ganados Caquelo compra por 10.500 euros una vaca criada en Chantada que marca el récord histórico en Galicia: "En 37 años jamás pagué tanto por un animal"

El mercado de la carne premium continúa totalmente desbocado en Galicia. Las vacas mejor pagadas de la historia de la comunidad apenas retienen el cetro durante unos días, los que tarda en llegar otra subasta en la Central Agropecuaria Galicia Abanca de Silleda que vuelve a pulverizar las cifras. Y en esta ocasión, el calificativo de astronómicas casi se queda corto.

Si la semana pasada un ganadero de Viveiro (Lugo) había desembolsado por una vaca de raza mestiza 8.405 euros, batiendo el récord histórico de la comunidad, este martes Ganados Caquelo, empresa con raíces en Negreira y afincada en Ames, rompió la banca al pagar 10.508 euros por un ejemplar, de los que 10.393 corresponden al dueño del animal y el resto, a la comisión de la subasta. Además, a esa cantidad hay que sumarle más de 5.000 euros por otra vaca y más de 6.000 por un buey de raza limiá que compró en la misma puja.

Se trata de un ejemplar "especial", relata José Rodríguez Peón Caquelo, uno de los referentes en la compra y cría de carne premium desde el entorno de Santiago para toda Galicia. "Ni siquiera por algún buey", que suelen moverse en cifras más elevadas. Pero es que el caso de esta vaca es muy singular: "Es una vaca espectacular en todo, por las formas, porque tiene muchísima grasa, está gordísima...".

Caquelo calcula que puede llegar a rozar la tonelada y media de peso vivo, lo que podría quedar en unos 800 kilos canal o algo menos, "aunque eso es difícil de acertar a ojo".

De hecho, Caquelo confiesa que jamás pagó tanto por una res, y eso que lleva desde los 13 años entre tratantes y tiene 50. "En 37 años de profesión nunca pagué esta cantidad por ningún animal".

Ejemplar de vaca récord en Silleda / Cedida

Rumbo a las cámaras de Discarlux

La responsable de esta cifra histórica es una rubia gallega nacida el 30 de septiembre de 2014, por lo que tiene algo más de 11 años, "una edad perfecta para la carne", aclara Caquelo, que ya sabe lo que es matar vacuno de 900 kilos canal. "Recuerdo aquella vaca que podía tener más peso que esta, pero creo que no era tan buena", resalta.

La crió en el municipio de Chantada Emilio López, un habitual de la ganadería al que Caquelo conoce bien, aunque en este caso "era una vaca que él criaba en su casa", por lo que reúne todas las condiciones de alimentación natural, bienestar animal, reposo, espacio, comodidad... Los ingredientes que convierten al ganado así en un producto premium.

De hecho, de la venta de su carne se encargará Discarlux, la empresa que suministra a algunos de los mejores restaurantes de España y Europa, vinculada al vacuno de lujo, por lo que el periplo de la vaca más cara y más famosa de Galicia puede ir de Chantada a Silleda, Ames, Madrid y... cualquier mesa de un restaurante del continente, donde hace tiempo que el vacuno gallego entró en el Olimpo de la carne.