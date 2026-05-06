Comité Europeo de las Regiones
Rueda reclama en Europa una PAC "fuerte y menos burocrática": "Solo un compromiso firme de financiación permitirá fijar población"
En su último pleno al frente de la delegación española del CdR, el presidente de la Xunta saco pecho por su "esfuerzo" por hacer que las comunidades no sean "meras espectadoras".
En el último año, los viajes del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a Bruselas han sido numerosos. Tras un año al frente de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones (CdR), el mandatario gallego pasará, tras acudir este miércoles a la 171ª sesión plenaria, el bastón de mando a Aragón. "Proactivos" es el adjetivo escogido por el gallego para definir lo que han sido estos meses al frente, destacando su "defensa del sector primario" y su "esfuerzo" por hacer que las comunidades no sean "meras espectadoras".
Así lo trasladó este miércoles después de mantener un encuentro de la delegación, que contó también con la presencia de la presidenta del CdR, Kata Tüttő. Entre las cuestiones por las que sacó pecho está el diseño de la Declaración Galicia, un "documento de consenso" adoptado por la delegación el pasado mes de octubre en Santiago, con el propósito de reclamar un presupuesto europeo «más justo con las regiones» para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, en el que no se centralice la gestión de los fondos comunitarios. "Reclamamos fondos adaptados a los nuevos retos demográficos y a la autonomía estratégica y una política de cohesión fuerte", recordó, sobre una postura a la que también se unió el Gobierno de España.
En el que está siendo su último pleno al frente del CdR, Rueda formó parte del dictamen El futuro del desarrollo rural después de 2028, en el que, según señaló el Ejecutivo gallego en un comunicado, defendió "la necesidad de situar este ámbito también en el centro del próximo MFP". Para ello, señaló, las futuras estrategias y la financiación “no deben basarse exclusivamente en la densidad de población”, sino que deben incluir criterios como “la dispersión y el envejecimiento” para garantizar una verificación rural real y eficaz.
Para poder conseguir un medio rural fuerte, prosiguió, es precisa “una Política Agraria Común (PAC) fuerte, menos burocrática y con un marcado enfoque regional". Rueda defendió, así, que “solo un compromiso firme con financiación garantizada permitirá fijar población y convertir el rural en un sector de oportunidades”.
A lo largo de estos quince meses, en los que ejerció el rol del liderar la delegación española del CdR, Rueda participó en cinco como representante de Galicia. Entre otras cuestiones, su equipo destaca su apoyo a distintos dictámenes relacionados con la competitividad agrícola o la resiliencia hídrica. Otro de los hitos que destacan es la declaración conjunta con Portugal el pasado diciembre, con motivo de la firma del Tratado de Adhesión.
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