La Xunta mantiene que el pasajero gallego del buque del hantavirus sigue asintomático y recalca que el riesgo de transmisión «es bajo o moderado»

La Xunta mantiene seguimiento sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero de expedición MV Hondius, en el que viaja un ciudadano gallego.

Jesús Prego, responsable de Epidemiología de Sanidade, compareció esta mañana para actualizar la información disponible y trasladó un mensaje de vigilancia, pero también de prudencia: «El riesgo se sigue considerando bajo o moderado», afirmó, al recordar que la transmisión entre personas no es la vía habitual de contagio.

Según los datos que maneja la Consellería de Sanidade (coincidentes con el Ministerio) a bordo del buque hay 14 ciudadanos españoles, 13 pasajeros y un tripulante.

Entre ellos figura un gallego, el ornitólogo Ricardo Hevia, natural de Cariño, en A Coruña, que permanece en el barco sin síntomas. El científico participaba en la expedición para documentar aves pelágicas en algunos de los enclaves más remotos del planeta. «Todos ellos, en este momento, se encuentran sanos y no han presentado ninguna clase de síntoma», indicó Prego, de acuerdo con la información confirmada por las autoridades sanitarias.

El responsable de Epidemiología explicó que los hantavirus son virus endémicos de determinadas zonas del mundo.

«Existen aproximadamente unas 20 especies», señaló. Pueden causar dos cuadros clínicos graves: un síndrome renal y un síndrome cardiopulmonar. Este último es el que preocupa en el caso del MV Hondius, al estar asociado a virus presentes en la región de donde partieron.

Prego detalló que la transmisión se produce principalmente por contacto con roedores infectados. «Se transmiten fundamentalmente por el contacto con roedores infectados», explicó.

Estos animales pueden portar el virus sin presentar síntomas, y la vía más probable es la inhalación de aerosoles generados a partir de sus excretas. «Está muy asociado, sobre todo, a lugares donde hay poca ventilación», añadió.

Sanidade insistió en que la transmisión de persona a persona no es predominante, aunque sí está documentada en algunas variantes. «La transmisión persona a persona no es la vía de transmisión predominante», recalcó Prego. Según explicó, se ha descrito especialmente en variedades como Buenos Aires y Andes, endémicas sobre todo de Argentina y Chile. Aun así, subrayó que «la vía predominante es el contacto directo con los roedores».

Preocupación por la rápida evolución

El principal motivo de preocupación es la rápida evolución que puede presentar la enfermedad. Prego advirtió de que el síndrome cardiopulmonar puede comenzar con síntomas leves, como fiebre o diarrea, pero derivar en poco tiempo en un cuadro grave. «Evoluciona rápidamente a un síndrome cardiopulmonar grave, que puede provocar un distrés respiratorio severo y causar la muerte», explicó. También recordó que la letalidad es elevada: «En Argentina llegó al 32% en el último año».

Por ahora, no existe tratamiento específico ni vacuna frente a este virus. «No existe un tratamiento específico ni tampoco una vacuna», señaló el responsable de Sanidade, que añadió que tampoco está completamente establecido si la infección deja inmunidad, aunque «los datos apuntan a que podría ser que sí».

Las medidas de prevención se centran ahora en el control ambiental del buque, la limpieza, la desinfección y la reducción del contacto entre pasajeros. «Las medidas van dirigidas fundamentalmente al control ambiental, a la limpieza y a la desinfección», explicó Prego. También se recomienda que los ocupantes permanezcan en sus camarotes el mayor tiempo posible, mientras se completa la evaluación epidemiológica.

La Organización Mundial de la Salud desplazó personal experto a Cabo Verde, donde se encontraba el barco, tras la evacuación de dos casos con síntomas leves y de un contacto considerado de alto riesgo.

Los dos casos fueron trasladados a Países Bajos y el contacto fue puesto en cuarentena en Alemania, en una unidad de alto aislamiento.

Tras esa evaluación, se decidió trasladar el barco a Canarias, concretamente a Tenerife, para revisar el estado de pasajeros y tripulación, clasificar casos y contactos y aplicar medidas según el nivel de riesgo. Prego destacó que existe «una comunicación fluida entre la OMS, el ECDC y las autoridades de Salud Pública», así como el compromiso del organismo europeo de establecer un protocolo de actuación para cada caso.