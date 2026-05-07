Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas clave para organizar el curso, las vacaciones y la conciliación familiar

Las familias gallegas ya pueden empezar a organizar el curso escolar 2026-2027. Responsables de la Consellería de Educación se reúnen hoy con los sindicatos para debatir y consensuar el calendario escolar del próximo curso. La propuesta elaborada por el departamento de Román Rodríguez fija el inicio de las clases para el miércoles 9 de septiembre de 2026 en Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, primeros cursos de Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial.

El curso finalizará, con carácter general, el lunes 21 de junio de 2027, una fecha clave para que padres y madres puedan planificar con antelación vacaciones, campamentos, actividades de conciliación, comedores y transporte escolar.

El documento establece que el curso académico abarcará oficialmente desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027, aunque las actividades lectivas para el alumnado comenzarán el día 9. Durante los primeros días de septiembre, antes de la llegada de los estudiantes, el profesorado se dedicará a preparar la programación general anual, revisar proyectos educativos, organizar departamentos y adaptar las programaciones didácticas.

Cuándo empiezan las clases

La fecha que más interesa a las familias es el 9 de septiembre de 2026. Ese día volverán a las aulas los alumnos de: Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato, primeros cursos de ciclos formativos de grado básico, medio y superior, cursos de especialización, enseñanzas de régimen especial y otros estudios sostenidos con fondos públicos.

En el caso de los segundos cursos de ciclos formativos de FP básica, grado medio y grado superior, las clases también empezarán el 9 de septiembre, pero terminarán antes: el 15 de junio de 2027.

Para las enseñanzas de régimen especial, Educación permite cierta flexibilidad en el arranque del curso, aunque las clases deberán haber comenzado como tarde el 16 de septiembre de 2026.

Adaptación en Infantil: hasta el 15 de septiembre

Uno de los puntos importantes para las familias con niños pequeños es el período de incorporación gradual. La orden recoge que la adaptación del alumnado de Infantil no podrá prolongarse más allá del 15 de septiembre de 2026.

Esto significa que los centros podrán organizar entradas escalonadas durante los primeros días, especialmente para los niños que se incorporan por primera vez al colegio, pero el proceso deberá estar completado antes de esa fecha.

Vacaciones escolares del curso 2026-2027

El calendario fija tres grandes períodos no lectivos que las familias deberán tener en cuenta para organizar la conciliación:

Navidad

Las vacaciones de Navidad serán del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos. Los alumnos volverán a clase después del Día de Reyes.

Entroido

El descanso de Carnaval será los días 8, 9 y 10 de febrero de 2027. Serán tres jornadas sin clase, a las que podrían sumarse fines de semana según el calendario de cada familia.

Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa irán del 22 al 29 de marzo de 2027, ambos incluidos.

El Día do Ensino será el 7 de diciembre

Además de las vacaciones, habrá otros días no lectivos. La orden fija el Día do Ensino para el 7 de diciembre de 2026, que tendrá consideración de jornada no lectiva en los centros educativos.

También serán días sin clase las fiestas laborales estatales, autonómicas y locales. En el caso de los festivos locales, los centros podrán solicitar uno o dos días no lectivos adicionales si las fiestas de su municipio no coinciden con días lectivos. La petición deberá hacerse antes del 16 de octubre de 2026.

Educación recomienda que los centros de una misma localidad elijan, si procede, los mismos días no lectivos para facilitar la organización de las familias.

Comedores escolares: del 9 de septiembre al 21 de junio

Otro dato esencial para padres y madres es el funcionamiento de los comedores. En los centros públicos, el servicio de comedor escolar estará operativo desde el 9 de septiembre de 2026 hasta el 21 de junio de 2027, ambos incluidos.

La orden también prevé que los centros que compartan transporte escolar con otros colegios puedan adaptar sus horarios, previa autorización de la dirección territorial correspondiente, para garantizar la coordinación del servicio.

Fin de curso: clases hasta el 21 de junio

Con carácter general, las actividades lectivas terminarán el 21 de junio de 2027 para Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y primeros cursos de FP, salvo las excepciones previstas para determinados estudios.

En segundo de Bachillerato, la finalización efectiva de las clases dependerá del calendario de la Proba de Acceso á Universidade, la PAU. Las evaluaciones ordinarias de segundo de Bachillerato deberán realizarse a partir del 12 de mayo de 2027, y las extraordinarias, a partir del 9 de junio.

En FP, los segundos cursos de ciclos formativos finalizarán antes: las clases irán del 9 de septiembre de 2026 al 15 de junio de 2027, y las evaluaciones finales deberán celebrarse los días 15 y 16 de junio.

Evaluaciones de diagnóstico en Primaria y ESO

El calendario también incluye las fechas de las evaluaciones de diagnóstico, que afectan a alumnado de cuarto de Primaria y segundo de ESO.

En Educación Primaria, las pruebas se realizarán entre el 26 y el 30 de abril de 2027.

En Educación Secundaria, tendrán lugar entre el 19 y el 23 de abril de 2027.

Estas pruebas forman parte del calendario lectivo y deberán tenerse en cuenta en la planificación del tercer trimestre.

Jornada matinal en junio y septiembre

La orden también recoge una cuestión de interés para muchas familias: la jornada matinal. Los centros que ya la tuviesen concedida para los meses de junio y septiembre del curso 2025-2026 la mantendrán prorrogada para el curso 2026-2027 en los mismos términos, siempre que no hayan cambiado las circunstancias por las que fue autorizada.

Esta medida es relevante para la organización diaria de los hogares, especialmente en los meses de septiembre y junio, cuando los horarios escolares suelen tener más impacto en la conciliación laboral.

Qué deben tener en cuenta padres y madres

El calendario escolar no solo marca cuándo empiezan y terminan las clases. También condiciona la organización de actividades extraescolares, campamentos urbanos, turnos laborales, vacaciones familiares, transporte, comedor y cuidados durante los días no lectivos.

Para las familias con hijos en diferentes etapas educativas, conviene revisar especialmente las diferencias entre Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP, ya que no todos los alumnos terminarán el curso en la misma fecha. También será importante consultar el calendario concreto de cada centro, porque los festivos locales y posibles días no lectivos autorizados pueden variar según el municipio.

En todo caso, las fechas generales ya permiten trazar una primera planificación del curso 2026-2027: vuelta al cole el 9 de septiembre, parón navideño desde el 21 de diciembre, descanso de Entroido en febrero, Semana Santa a finales de marzo y fin de clases el 21 de junio.

Calendario del profesorado: preparación del curso desde el 1 de septiembre y permanencia hasta el 30 de junio

El calendario escolar también detalla la organización del curso para el profesorado, una información relevante para las familias porque condiciona la preparación de las clases, la entrega de notas, las evaluaciones, la atención a reclamaciones y las actividades de refuerzo de final de curso.

Aunque el alumnado no volverá a las aulas hasta el 9 de septiembre de 2026, el curso comenzará antes para los docentes. Desde el 1 de septiembre y hasta el inicio de las actividades lectivas, el profesorado de los centros públicos deberá participar en la organización del curso, la revisión de los proyectos educativos, la adaptación de la programación general anual, las reuniones de ciclos, departamentos y claustros, así como en la elaboración o actualización de las programaciones didácticas.

La dirección de cada centro tendrá que entregar las programaciones didácticas al Servicio Territorial de Inspección Educativa antes de que termine el mes de septiembre. La orden también fija el 16 de octubre de 2026 como fecha límite para realizar la evaluación inicial del alumnado, una primera radiografía del curso que permite detectar necesidades educativas, organizar apoyos y ajustar la planificación docente.

Atención educativa hasta el último día de clase

Uno de los aspectos que subraya la orden es que el alumnado tiene derecho y obligación de asistir a clase hasta el final de las actividades lectivas, y que el profesorado debe cumplir sus funciones y su horario hasta ese momento.

Esto afecta especialmente a las últimas semanas de curso. Educación autoriza a las direcciones de los centros a adaptar los horarios del profesorado de segundo de Bachillerato y de Formación Profesional cuando dejen de impartir determinadas materias o módulos por la celebración de evaluaciones, la preparación de la PAU o la realización de formación en empresa.

En esos casos, los docentes podrán asumir otras tareas, con prioridad para actividades de apoyo, refuerzo y recuperación dirigidas al alumnado con materias, ámbitos o módulos pendientes. También podrán organizarse actividades de preparación de la PAU y de las pruebas extraordinarias.

Para las familias, esto significa que el tramo final del curso no queda vacío de actividad: los centros deberán seguir garantizando atención educativa, especialmente al alumnado que necesite recuperar contenidos, preparar exámenes o reforzar materias.

Evaluaciones finales, notas y reclamaciones

La orden establece varias fechas de referencia para las evaluaciones finales, que los centros deberán concretar dentro de su autonomía. En el caso de segundo de Bachillerato, la evaluación final ordinaria deberá realizarse a partir del 12 de mayo de 2027, mientras que la extraordinaria será a partir del 9 de junio.

En Infantil, Primaria, ESO, primer curso de ciclos formativos de grado medio y superior, primero de Bachillerato y primero de FP básica, las evaluaciones finales deberán realizarse a partir del 21 de junio de 2027.

Para los segundos cursos de FP básica, grado medio y grado superior, la evaluación final se celebrará los días 15 y 16 de junio de 2027.

La Consellería también recuerda que las direcciones de los centros deberán garantizar la atención a las reclamaciones contra las calificaciones finales o las decisiones de promoción y titulación. Es decir, las familias y el alumnado deberán poder ejercer sus derechos de revisión conforme a los procedimientos y plazos establecidos para cada etapa educativa.

Los profesores seguirán en los centros hasta el 30 de junio

Aunque las clases finalizarán con carácter general el 21 de junio de 2027, el trabajo del profesorado continuará en los centros hasta el 30 de junio, incluido.

Entre el 22 y el 30 de junio, los docentes deberán dedicarse a tareas propias del cierre de curso: elaboración de actas de evaluación, informes individualizados, consejos orientadores, informes para las familias, memorias finales, entrega de calificaciones, atención a reclamaciones y otros documentos vinculados a la evaluación.

Todo el profesorado de los centros públicos deberá permanecer en el centro hasta el 30 de junio de 2027. Durante ese período, la dirección podrá adaptar los horarios del personal docente en función de las actividades previstas, pero sin alterar el número global de horas semanales de permanencia en el centro ni la distribución horaria salvo acuerdo voluntario.

Memorias de fin de curso y planificación del siguiente

La orden también marca plazos administrativos para el cierre académico. Las secretarías de los centros deberán tener archivadas y a disposición de la Inspección Educativa las actas de evaluación final de todos los cursos desde el 16 de julio de 2027.

Además, los equipos directivos y el profesorado deberán prestar especial atención al análisis de los resultados académicos del alumnado. Esa valoración deberá incorporarse a la memoria final de curso, junto con propuestas de mejora y posibles modificaciones de las programaciones didácticas.

Las direcciones de los centros deberán remitir la memoria anual al Servicio Territorial de Inspección Educativa antes del 9 de julio de 2027.

Por qué esta parte del calendario también importa a las familias

Más allá de las vacaciones y los días sin clase, el calendario docente tiene efectos directos en la vida familiar. Marca cuándo se preparan las programaciones, cuándo se hacen las evaluaciones, hasta qué día se garantiza la atención educativa, cuándo se entregan las notas, cuándo pueden presentarse reclamaciones y qué tareas quedan pendientes tras el final de las clases.

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Para padres y madres, estas fechas son útiles para saber que el curso no termina realmente el día en que acaban las clases: después llegan las calificaciones, posibles revisiones, informes, orientaciones académicas y decisiones de promoción o titulación. En Bachillerato y FP, además, el calendario del profesorado se adapta a momentos especialmente sensibles, como la PAU, las pruebas extraordinarias o la formación en empresa.