Moción de censura
Arranca la moción de censura en Lugo con protestas contra Elena Candia delante del ayuntamiento
La votación, que se espera dé la victoria al PP, se realizará en un pleno extraordinario a las 12.00 horas de este jueves
Iria D. Pombo
Ha llegado el día. En la mañana de este jueves, 7 de mayo, la popular Elena Candia se convertirá en la alcaldesa de Lugo al triunfar la moción de censura impulsada por el PP y apoyada por la edil tránsfuga María Reigosa, cuyo voto es crucial para que el Partido Popular ostente el bastón de mando tras casi treinta años en la oposición lucense. A las 12.00 horas dará comienzo el pleno extraordinario donde se llevará a cabo la votación que gire hacia la derecha el rumbo de la ciudad amurallada.
Como cabe esperar tras los acontecimientos de los últimos días, desde las 11.00 horas miles de personas se concentran delante del ayuntamiento de Lugo para mostrar su rechazo a esta moción de censura, la primera en la historia de la ciudad, convocados por la plataforma 'Transfuguismo Non, Democracia Si', que nació tras la presentación de la misma en abril como el principal movimiento ciudadano en contra. Los manifestantes, en medio de cánticos que rezaban «Candia, atende: Lugo non se vende», desplegaron una pancarta en la que se podía leer «Moción da vergoña. Lugo non esquece».
Entre los ciudadanos que protestan a las puertas de la casa consistorial, el todavía alcalde Miguel Fernández (PSdeG) y el teniente de la alcadía, Rubén Arroxo (BNG), dirigieron unas palabras ante los medios de comunicación en las que afirmaban sentirse satisfechos por el trabajo realizado en esta legislatura y que Fernández «hizo todo lo que estuvo en su mano» para mantener el gobierno.
En medio de gritos de los manifestantes de «queremos ao noso alcalde», Arroxo dedica sus palabras «aos que se están manifestando e defendendo a democracia en Lugo» ante lo que, a su juicio, representa «un golpe de Estado municipal».«É unha moción inxusta, inoportuna e indignante porque non obedece a construir unha alternativa de goberno para a cidade, senón a cumprir as ansias de poder da persoa que a encabeza e que utiliza ao Concello para chegar a outros obxectivos», añadio Fernández.
La presidenta de la Deputación provincial, Carmela López, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, la diputada socialista y ex alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez, la diputada del BNG, Olalla Rodil, así como miembros del grupo de gobierno municipal, son algunos de los rostros que se pueden ver entre la marabunta de protestantes. Mientras, el PP —Elena Candia, María Reigosa y sus ediles— se mantienen reunidos en su despacho a la espera de que comience el pleno.
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