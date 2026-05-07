¿A qué van al médico los gallegos?

El Consello de Contas ha analizado en su último informe de fiscalización del programa de Atención Primaria la evolución de las consultas entre 2019 y 2023. Sin tener en cuenta los años de la pandemia, en los que los datos están afectados por el incremento de citas relacionadas con el covid, en ese periodo las consultas con el médico de familia aumentaron en un 2%, hasta casi alcanzar los 14,3 millones en 2023.

Hubo, eso sí, grandes diferencias por áreas sanitarias: en la que más aumentaron fue en la de A Coruña y Cee, con un 10% más (superando los 2,9 millones de citas); mientras que en el lado opuesto de la balanza está la de Pontevedra y O Salnés, con un descenso del 7% de consultas (poco más de 1,3 millones).

De media, cada médico de familia atendió casi 30 consultas al día, por encima de la media nacional, de 28. En todo caso, hay tres tipos de consultas mayoritarias. Las consultas por enfermedad representaron el 77,8% del total, con más de 11,1 millones de citas en 2023, lo que quiere decir que casi 8 de cada 10 consultas fueron por este motivo. Tras este, aunque a mucha distancia, el segundo grupo de consultas más numeroso fue el relativo a la renovación de prescripciones farmacéuticas, que, con casi dos millones, representaron el 14,17% del total. Finalmente, el tercer tipo de cita más habitual en la Atención Primaria ese año fueron las renovaciones o altas de incapacidades temporales, que, con casi 300.000 citas, aglutinaron el 2,05% del total.

Llaman la atención, además, las consultas analizadas por grupos de edad. En el período analizado, entre 2019 y 2023, el grupo de edad en el que se registró el mayor aumento de visitas al médico de familia fue el de entre 35 y 64 años, pasando de una media de visitas por paciente al año de 5,16 a 5,57. Aumentaron tambien las del grupo de menores de 14 años, pasando de una media de frecuenciación de 5,52 a 5,84 visitas al año. En cambio, en el grupo de más edad, de los 65 años en adelante, el número de visitas al médico de familia descendió en todas las áreas sanitarias, pasando de 9,25 visitas al año de media en 2019, a 8,32 en 2023.

Evolución de consultas en pediatría y enfermería

El Consello de Contas analiza también la evolución de las consultas en enfermería y pediatría. En el primer servicio, entre 2019 y 2023 aumentaron en un 7%, aunque, igual que en el caso de los médicos de familia, hubo diferencias notables entre áreas sanitarias: aunque se incrementaron en todas, el mayor aumento fue en la de Pontevedra-O Salnés (12%), y el menor en la de de Lugo (3%). En total, en 2023 el Servizo Galego de Saúde atendió casi 9,8 millones de consultas de enfermería.

En pediatría, por su parte, se registró un ligero descenso en el número de consultas, del 2%, que se situaron en poco más de 1,6 millones. El área que registró el mayor descenso fue la de Pontevedra-O Salnés (-16%), mientras que el mayor incremento se dio en la de Ferrol, con un 7% más que en 2019.