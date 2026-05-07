Elena Candia completa su gobierno en Lugo con un equipo que incluye a la edil tránsfuga María Reigosa
La nueva alcaldesa reparte las áreas municipales entre sus concejales, destacando el rol de Antonio Ameijide como primer teniente de la alcaldía y portavoz del PP en la Diputación
La regidora asume la cartera de Medio Ambiente, Xestión Integral de Recursos Humanos y Seguridade
Tan solo unas horas después de alcanzar la alcaldía de Lugo tras la moción de censura, la popular Elena Candia ya tiene organizado su grupo de gobierno. En él, aparte de sus concejales más cercanos, también hay un hueco para María Reigosa, la edil ex socialista que con su voto tránsfuga le ha dado la llave de la ciudad. Según la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, se complica una nueva toma de posesión por su parte, puesto que una concejala procedente de otro grupo municipal, que pasa a no adscrita, no puede obtener mejoras ni económicas ni políticas. Pero Candia la quiere a su lado.
Mientras desde el nuevo gobierno municipal no se confirma si Reigosa formará parte de él con asignación económica, bien como asesora o bien como personal de confianza, lo que sí que está claro es el resto del organigrama. La regidora se queda con las carteras de Medio Ambiente, Xestión Integral de Recursos Humanos y Seguridade. Destaca el papel que desempeñerá Antonio Ameijide, que ya es el portavoz del PP en la Diputación de Lugo, y que ahora pasará a primer teniente de la alcaldesa y se ocupará del área de Mobilidade e Obras, por lo que gana peso político.
El profesor y ex director de la Casa de Galicia en Madrid, Javier Vázquez, será el concejal de Cultura e Educación. Cristina Sanz se encargará del área de Dinamización económica e Relacións Institucionais, y Ramón Cabarcos, que intervino en el pleno de la moción de censura el jueves por la mañana, de Urbanismo. Mientras, Mar Carballas llevará Economía, Participación, Servizos á Veciñanza e Benestar Animal. Estos dos últimos, además,desempernaránn la portavocía del gobierno.
Por su parte, Flor Rubinos llevará las riendas de Zona Rural; Gustavo Enrique Díaz, Política Social, Maiores e Migración; Agustín Gallego, Turismo e Museos. El resto de carteras las portan Damián Carballo, de Deportes, Infancia e Xuventude; Aurora Goás, Muller e Conciliación; y Silvia Colmenero, Industria e Mercados.
Por el momento, queda en el aire qué funciones desempeñará exactamente María Reigosa y con qué asignación económica. Según informó el PP de Lugo, «tendrá un trabajo de supervisión política y programática de actuaciones municipales en materia de infraestructuras de manera transversal». Será la ley, a través de Intervención, quien defina el papel de la edil tránsfuga, como ya advirtió hace unas semanas la propia Candia.
Organigrama de la Tenencia de alcaldía de Lugo
Primer teniente de alcaldesa: Antonio Ameijide
Segundo: Javier Vázquez
Tercera: Flor Rubinos
Cuarta: Silvia Colmenero
Quinto: Ramón Cabarcos
Sexto: Agustín Gallego
Séptimo: Gustavo Díaz
Octava: Mar Carballas
- La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
- Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
- Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
- El efecto dominó de las restricciones a los pisos turísticos en Galicia: en A Coruña caen un 6% las plazas y en Santiago se hunden un 16%
- El gran caos de las balizas V16: casi 900.000 conductores circulan en Galicia en la ilegalidad sin saberlo
- Galicia se prepara para un gran salto térmico el fin de semana: hasta 12 grados más en solo 48 horas