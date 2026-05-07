Muere un joven de prácticas al caerle encima un tubo de 500 kilos en Vilalba, en Lugo
El fallecido, de unos 20 años, era natural de la localidad coruñesa de As Pontes
El 112 recibía este miércoles alrededor de las 12.15 horas el aviso por un grave accidente en una empresa chairega especializada en construcción de maquinaria industrial
Agencias
Un joven de unos 20 años, natural de As Pontes (A Coruña), ha fallecido este miércoles en el municipio lucense de Vilalba tras caerle encima un tubo de gran peso, de unos 500 kilos. Concretamente, el suceso ha tenido lugar en el polígono industrial Sete Pontes.
Según informa el 112 Galicia, la víctima realizaba prácticas en una empresa de construcción de maquinaria industrial. Pese a los esfuerzos de los servicios sanitarios, solo se pudo certificar su fallecimiento.
El servicio tuvo conocimiento de lo ocurrido alrededor de las 12.15 horas a través de un aviso del 061, que informaba de un joven herido de gravedad tras caerle encima el mencionado tubo. En el dispositivo han participado la Guardia Civil y la Policía Local, así como los efectivos de Protección Civil de la localidad. La Guardia Civil investiga las causas del suceso y si se trata o no de un accidente laboral.
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