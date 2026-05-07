Dos de cada tres psicólogos del Sergas han pensado en dejar el trabajo por las condiciones laborales

La Mesa Galega da Psicoloxía Clínica, el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, la Asociación de Psicoloxía Clínica do Sergas y la Asociación Galega de Psicólogos Internos Residentes han urgido a la Consellería de Sanidade y al Sergas a través de un comunicado la creación de Servizos de Psicoloxía clínica en todas las áreas sanitarias gallegas y dejar de depender del de Psiquiatría, como se estableció hace más de 40 años, para que su especialidad recibe un «trato adecuado».

Estos colectivos advierten que una encuesta realizada por la Asociación de Psicoloxía Clínica do Sergas evidencia que hasta el 68 por ciento de la plantilla de esta especialidad que trabaja en la sanidad pública ha pensado alguna vez en «cambiar de contexto profesional debido a las condiciones de trabajo actuales» y casi uno de cada cuatro considera esa opción «a menudo o muy a menudo».

Los firmantes consideran que el «desgaste profesional» evidenciado en esas cifras está vinculado al hecho de que el colectivo «es muy consciente de que no está atendiendo a las personas como sabe que podría hacerlo» y que ello se debe a «las exigencias de un sistema que no comprende las particularidades» de su ámbito de especialización.

La pastilla antes que la terapia

Al respecto, explican que el sistema actual «ignora las características necesarias de los tratamientos pisicológicos eficaces en cuando a frecuencia y calidad», lo que «repercute» de forma directa en la atención de los pacientes, «con largas listas de espera y objetivos que se apartan de lo considerado terapéutico». En el sistema, lamentan, «predomina un modelo médico con una visión biologicista de la salud» mientras soportan una «alta y creciente demanda asistencial». Después de la pandemia, se dispararon las peticiones de ayuda, incluso entre los más jóvenes.

En esa «realidad» se encuentra inmerso, advierten, «el conjunto de profesionales de la Psicología clínica», una especialidad facultativa presente en el cuadro del personal del Sergas desde hace más de medio siglo. En concreto, estos especialistas ascenderían a más de 200 y ejercerían funciones tanto en Atención Primaria como en los hospitales.

Respecto a cómo funcionan, el comunicado explica que, a pesar de que adquieren su formación especializada con residencias de cuatro años de duración, como colectivo siguen integrados en los servicios de Psiquiatría, una situación que se remonta a más de 40 años atrás, antes incluso del Sistema Nacional de Salud. De esa forma, explican, su actividad es «organizada y dirigida» por profesionales que son «ajenos» a su «formación, conocimientos y capacidades profesionales».

Desmotivación

Ese corsé, aseguran, «dificulta» su «buen desempeño» y limita» la capacidad de respuestas a las necesidades asistenciales de la población, además de «favorecer la desmotivación» de los psicólogos y de «imposibilitar» su carrera profesional, situación que no se da en «ninguna otra categoría facultativa», recalcan.

En esa línea, urgen al Gobierno gallego a seguir el ejemplo de otros servicios de salud autonómicos, como el catalán, que promueve la organización propia de los profesionales de Psicología clínica. Los cuatro colectivos firmantes indican que llevan un año trabajando en la definición del Proxecto de Servizo de Psicoloxía Clínica «con el apoyo de la práctica totalidad» de los compañeros que trabajan en el Sergas y «con el unánime acuerdo a esta demanda de la profesión en Galicia».

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Se trata, inciden, de «dar el trato adecuado a esta especialidad sanitaria y a sus facultativos», pero, «sobre todo», para que así puedan «organizar su actividad y sus recursos del modo más efectivo», «siendo dirigida por quien conoce la capacidad de sus profesionales». De ese modo, afirman, se «avanzará» en la «mejora» de la respuesta a las necesidades de atención psicológica especializada de la población.