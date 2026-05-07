Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un coruñés en el crucero del hantavirusXXV PREMIOS OPINIÓN de Música de RaízTransición Ecológica da 100 millones a los puertos de A Coruña y FerrolOtro juzgado valida el acuerdo entre el Ayuntamiento y Albada que puso fin al conflicto de la basuraNoé Carrillo firma hasta 2029 con el DeportivoAlejo Fuenteseca, el estudiante de hostelería que mejor tira la cerveza en EspañaCorrelingua en A CoruñaAdiós a la app de Abalar
instagramlinkedin

Rescatado un pescador tras precipitarse por un desnivel y chocar contra unas rocas en Salvaterra de Miño

Cayó desde una altura de unos cinco metros cuando se encontraba desmontando una estructura utilizada para la pesca de la lamprea

Pesqueiras del Miño.

Pesqueiras del Miño. / D.P.

RAC

Los servicios de emergencias rescataron a última hora de este miércoles a un pescador que se precipitó por un desnivel de unos cinco metros de altura en el lugar de Fornelos, en la localidad pontevedresa de Salvaterra de Miño, y chocó contra unas rocas.

Según ha informado el 112 Galicia, los hechos sucedieron poco después de las 20.30 horas cuando el hombre se encontraba desmontando una estructura utilizada para la pesca de la lamprea y se cayó por el desnivel, sin lograr alcanzar un camino accesible por su propia cuenta debido a las lesiones.

Al tener conocimiento de los hechos, la central de emergencias movilizó a los Bomberos de O Porriño, al GES de Ponteareas y a la Guardia Civil, así como al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Ya en el lugar, los equipos de emergencia trabajaron conjuntamente para asistir al herido y proceder a su evacuación por tierra, salvando las dificultades del terreno hasta llegar a la ambulancia.

Noticias relacionadas

Una vez estabilizado por los profesionales sanitarios, el pescador fue trasladado al centro hospitalario de referencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
  2. La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
  3. La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
  4. Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
  5. Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
  6. El efecto dominó de las restricciones a los pisos turísticos en Galicia: en A Coruña caen un 6% las plazas y en Santiago se hunden un 16%
  7. El gran caos de las balizas V16: casi 900.000 conductores circulan en Galicia en la ilegalidad sin saberlo
  8. Galicia se prepara para un gran salto térmico el fin de semana: hasta 12 grados más en solo 48 horas

Rescatado un pescador tras precipitarse por un desnivel y chocar contra unas rocas en Salvaterra de Miño

¿A qué van al médico los gallegos?

¿A qué van al médico los gallegos?

Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas clave para organizar el curso, las vacaciones y la conciliación familiar

Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas clave para organizar el curso, las vacaciones y la conciliación familiar

Las últimas horas de socialismo en Lugo: Candia y Reigosa consuman hoy el cambio de ciclo

Las últimas horas de socialismo en Lugo: Candia y Reigosa consuman hoy el cambio de ciclo

El pulpo a la gallega vuelve al Parlamento Europeo tras el desastre del 'octopus galician-style'

El pulpo a la gallega vuelve al Parlamento Europeo tras el desastre del 'octopus galician-style'

El PP lleva al Senado una ofensiva contra los derribos y los deslindes amparados por la Ley de Costas

Investigan las causas de la muerte de una mujer en una nave del puerto de Ribeira

El negocio de la venta de segunda mano entre particulares por internet pierde fuelle en Galicia

El negocio de la venta de segunda mano entre particulares por internet pierde fuelle en Galicia
Tracking Pixel Contents