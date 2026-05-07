Los siete gallegos de la Flotilla continuarán rumbo a Gaza: "No podemos dejarnos avasallar por la impunidad de Israel"

Este viernes, al amanecer, la Global Sumud Flotilla zarpará de nuevo para intentar romper el bloqueo de Gaza. Lo hará desde Grecia, donde parte de la flota logró replegarse tras el asalto de la Armada israelí en aguas internacionales, a unas 600 millas náuticas de la Franja. También lo hará mermada: de las casi 180 personas de 33 nacionalidades que fueron "secuestradas" durante dicho asalto, decenas han regresado a sus países. No ha sucedido así con la delegación gallega que participa en la Flotilla, porque las siete personas que la integran continuarán rumbo a Gaza.

El próximo destino es Turquía; allí les aguardan más barcos y algunos de los activistas interceptados por Israel en alta mar y, después, desembarcados en Creta. Para alcanzar su objetivo deberán atravesar aguas internacionales durante unas dos horas. Por ello, mientras el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, vuelve a exigir a Israel la "inmediata liberación" del español Saif Abukeshek -secuestrado durante el asalto del 30 de abril y trasladado a una cárcel israelí para ser juzgado por presuntos lazos con Hamás- el fantasma de un nuevo ataque a la Flotilla sobrevuela la misión humanitaria.

"¿Cómo podemos protegernos? Con movilizaciones en tierra, con apoyo judicial y de los medios y, sobre todo, con el apoyo de la sociedad civil", explica Sandra Garrrido, abogada residente en Compostela e integrante de la delegación gallega. "Creemos que tal vez no haya un nuevo asalto. No somos mártires. El paso de la ayuda humanitaria está garantizado por el derecho marítimo y el derecho internacional y nosotros somos una flotilla humanitaria", añade.

Puede que Garrido y el resto de los integrantes de la delegación gallega -Alberte Pagán Vázquez, Andrés Morales Ramos, Benito González Rodríguez, Ana Isabel Fuentes Rey, Duarte Ferrín Iglesias y Xurxo Porritt Lueiro- no se consideren mártires pero lo ocurrido con Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila evidencia el riesgo al que se enfrentan. Este martes, Israel prorrogó seis días más la detención de los dos únicos activistas que están bajo custodia israelí sin presentar cargos formales. En el caso de Saif, está acusado (sin que todavía se hayan mostrado pruebas) de terrorismo. Los dos permanecen en total aislamiento, sometidos a iluminación de alta intensidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en sus celdas y con los ojos vendados cada vez que son trasladados, incluso durante los exámenes médicos, según han denunciado sus abogadas, de la organización de derechos humanos israelí Adalah. También denuncian que el español ha sido amenazado con pasar cien años entre rejas.

Aún así, "no podemos dejarnos avasallar por esa impotencia aprendida (sobre lo que sucede en Palestina)", explica Garrido, "la impunidad de Israel está totalmente sustentada por Europa y el resto del mundo. Ahora mismo, Saif y Thiago están en riesgo de perder su vida y mañana lo estará toda la flotilla. Esto es lo que está en juego".

El español que permanece encarcelado en Ashkelon, en el sur de Israel, escaló este miércoles la huelga de hambre que había iniciado tras su secuestro a una huelga seca, es decir, dejó de beber agua. Lo hizo después de que un tribunal rechazase su recurso contra la prórroga de su detención. "Es su protesta por una detención que no tiene ninguna base legal. Con independencia de los delitos de los que le acusan, (las fuerzas israelíes) no tenían autoridad ni legitimidad para secuestrarlos en alta mar. No hay un precepto legal que ampare un asalto en alta mar, un territorio que es patrimonio de todos los estados", señala Garrido.

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De hecho, la Fiscalía de Roma abrió esta semana una investigación sobre la controvertida actuación de la Armada israelí en virtud de la bandera italiana de algunos de los barcos que sufrieron el asalto. Los delitos que examina la Fiscalía son graves, como presuntos delitos de secuestro de personas y daños con riesgo de naufragio. La decisión del Ministerio Público llega tras un giro inesperado en el Gobierno de Giorgia Meloni, que ha endurecido sus críticas hacia Israel hasta un nivel sin precedentes tras el asalto a la Flotilla en aguas entre Creta y Sicilia.